Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Αυτοδιοίκηση 03 Νοεμβρίου 2025 | 17:36

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Spotlight

Με νεανικό παλμό, δημιουργικότητα και πλούσιες δράσεις πραγματοποιήθηκε το Youth Festival 2025, η μεγάλη γιορτή της νεολαίας που διοργάνωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Πειραιά, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, στον ανακαινισμένο Τινάνειο Κήπο.

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν live συναυλίες, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά εργαστήρια και να γνωρίσουν τη γαστρονομική πλευρά του φεστιβάλ μέσα από γευσιγνωσίες, beer tasting και wine tasting.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προσέλκυσε και η έκθεση ιστορικών αυτοκινήτων, που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.

Για τρεις ημέρες, η καρδιά του Πειραιά «χτύπησε» δυνατά στους ρυθμούς της νεολαίας, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, που προσέλκυσε επισκέπτες κάθε ηλικίας. Η είσοδος ήταν ελεύθερη, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή έκφρασης και συμμετοχής.

Το «παρών» στο φεστιβάλ έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων και Κοινοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Πειραιά Βασίλης Αγγελόπουλος, μαζί με τα μέλη του Συμβουλίου.

Στόχος του φεστιβάλ ήταν η ενδυνάμωση της νεολαίας, η ανάδειξη δημιουργικών πρωτοβουλιών και η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

Δράσεις με περιεχόμενο

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μια τόσο όμορφη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στον ανακαινισμένο Τινάνειο Κήπο. Το Youth Festival 2025 αποτέλεσε μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, κάτι που δείχνει πως το Συμβούλιο λειτουργεί ουσιαστικά και αναλαμβάνει δράσεις με περιεχόμενο.

Για τρεις ημέρες ο Πειραιάς γέμισε μουσική, χορό, δημιουργία και συμμετοχή. Αυτές οι δράσεις αναδεικνύουν τον στόχο μας να δίνουμε ζωή στις πλατείες και στους δημόσιους χώρους, κάνοντάς τους τόπους συνάντησης, χαράς και πολιτισμού.

Η επιδίωξή μας είναι ο Πειραιάς να παραμένει μια πόλη ζωντανή, με ενεργούς πολίτες και επισκέπτες, που συμμετέχουν και δημιουργούν. Είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε αυτή την προσπάθεια να αποδίδει καρπούς, συμβάλλοντας ώστε να κρατήσουμε τη νεολαία εδώ και να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους από όλο το Λεκανοπέδιο».

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Σταυρούλα Αντωνάκου, επεσήμανε:

«Θα ήθελα να συγχαρώ το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Πειραιά για τις πρωτοβουλίες του. Πρόκειται για ένα από τα πιο δραστήρια Συμβούλια Νέων στην Αττική και όχι μόνο, με πολύ όμορφες δράσεις όπως το Youth Festival 2025. Αξίζουν συγχαρητήρια και στον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη, που ενεργοποίησε αυτόν τον θεσμό και δίνει βήμα στους νέους να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά. Θέλουμε τη νέα γενιά να γνωρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, να συμμετέχει και να συμβάλλει με ιδέες και όραμα στο καλό του τόπου μας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας σημείωσε, κατά την εκδήλωση:

«Η διοργάνωση του Youth Festival στον Τινάνειο Κήπο Πειραιά το τριήμερο 31/10 με 2/11 ήταν εξαιρετική. Η σημερινή γενιά, με πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο και μεγάλες δυνατότητες οφείλει να διοχετεύσει τον δυναμισμό της με πνεύμα αλληλεγγύης στην κοινωνία. Η μουσική, οι τέχνες και κάθε άλλη δημιουργική δραστηριότητα που καλλιεργείται μέσω των δήμων στην νεολαία μας έρχονται ως απαραίτητα στοιχεία πολιτισμού που έχει ανάγκη η Ελληνική Κοινωνία. Θερμά συγχαρητήρια στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη για τις εξαιρετικές τους πρωτοβουλίες».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Πειραιά Βασίλης Αγγελόπουλος, ανέφερε:

«Το Youth Festival 2025 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σηματοδοτώντας την αρχή ενός νέου θεσμού για την πόλη μας. Ενός θεσμού που αξίζει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο εδώ, στον Πειραιά, με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και το όραμα της νέας γενιάς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι μάς τίμησαν με την παρουσία τους, συμμετείχαν και απόλαυσαν τις δράσεις του φεστιβάλ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η έκθεση αυτοκινήτων, ενώ η τελετή λήξης την Κυριακή κορυφώθηκε με το εντυπωσιακό μουσικό πρόγραμμα των Vegas και νέων καλλιτεχνών της πόλης μας, χαρίζοντας σε όλους μια αξέχαστη εμπειρία».

