Τίμησε την τρίτη ηλικία ο Δήμος Πειραιά

Μια ξεχωριστή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό χαμόγελα, αλλά και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε χθες, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά «Παναγιώτης Σαλπέας», αφιερωμένη στα μέλη των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά, παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη.

Στο φεστιβάλ με τίτλο «Χρόνια Ζωής», οι παππούδες και οι γιαγιάδες της πόλης μας χόρεψαν, τραγούδησαν και μοιράστηκαν όμορφες ιστορίες και στιγμές γεμάτες αγάπη και νοσταλγία.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν οι μαθήτριες και οι μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, οι οποίοι χόρεψαν και ζωγράφισαν προς τιμήν των «μεγάλων παιδιών» του Πειραιά, σκορπίζοντας χαρά και αισιοδοξία.

Τις γεύσεις της βραδιάς επιμελήθηκε ο Πειραιώτης σεφ Νέστορας Νέστορας, προσφέροντας με μεράκι εκλεκτά πιάτα στα μέλη των Κέντρων Αγάπης.

Το φεστιβάλ έφτασε στο αποκορύφωμά του με τη συναυλία του αγαπημένου ερμηνευτή Πασχάλη, ο οποίος ξεσήκωσε τα μέλη των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης, με τις επιτυχίες του, γεμίζοντας το γυμναστήριο «Παναγιώτης Σαλπέας», με ενθουσιασμό, χορό, χειροκροτήματα και πολλά χαμόγελα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τιμήθηκαν για την πολύτιμη υποστήριξή τους στα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης του δήμου οι κ.κ. Παναγιώτης Κουβάτσος επίτιμος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, Ανδρέας Ανδριανόπουλος Πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Εμπόρων Πειραιά, Δημήτρης Αρμενάκης π. Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, καθώς και ο Πειραιώτης σεφ Νέστορας Νέστορας.

Η ζωντανή ιστορία του Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Η τρίτη ηλικία είναι η ζωντανή ιστορία του Πειραιά, οι άνθρωποι που με την αγάπη και την εμπειρία τους κράτησαν όρθια την κοινωνία μας. Με εκδηλώσεις όπως το φεστιβάλ «Χρόνια Ζωής» θέλουμε να τους τιμούμε έμπρακτα, να τους προσφέρουμε στιγμές χαράς και να τους υπενθυμίζουμε ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της πόλης μας. Ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτής της όμορφης γιορτής, την Αντωνία Καρακατσάνη, τους συνεργάτες μας στα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης και φυσικά τα μέλη τους, που μας δίνουν καθημερινά μαθήματα δύναμης, αισιοδοξίας και ζωής. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα τους με σεβασμό και ουσιαστικές δράσεις».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία παρευρέθηκε στην εκδήλωση, αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου για τη στήριξη των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και συνεχάρη τον Δήμο Πειραιά για τη διοργάνωση του φεστιβάλ.

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης Αντωνία Καρακατσάνη, επεσήμανε:

«Με μεγάλη χαρά γιορτάζουμε ένα ξεχωριστό φεστιβάλ, αφιερωμένο στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στις πιο γλυκές υπάρξεις, στις γιαγιάδες και στους παππούδες μας. Είναι οι άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν αγάπη και κράτησαν ζωντανές τις αξίες και τις παραδόσεις μας. Είναι το θεμέλιο της οικογένειας και της κοινωνίας μας. Αυτούς τους ανθρώπους τιμούμε σήμερα σε μια γιορτή αγάπης, γεμάτη μουσική, γεύσεις και δραστηριότητες.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, τον Δήμαρχό μας Γιάννη Μώραλη που είναι δίπλα μας με αγάπη και φροντίδα στα μέλη μας! Ευχαριστώ, επίσης, όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του φεστιβάλ αλλά και στα δραστήρια μέλη μας. Συνεχίζουμε το έργο μας, με σεβασμό και φροντίδα προς την τρίτη ηλικία».

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.ά.