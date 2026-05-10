Λέικερς – Θάντερ 108-131: Break στο LA για την Οκλαχόμα και φουλ για… σκούπα (vids)
Οι Θάντερ πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Λέικερς (131-108) και απέχουν μία νίκη από τη «σκούπα» στη σειρά των ημιτελικών – Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA
Οι Θάντερ άλωσαν την έδρα των Λέικερς με 131-108 και πλέον, χρειάζονται μία νίκη ακόμη για να πετύχουν τη «σκούπα» στη σειρά των ημιτελικών και την πρόκριση στους τελικούς της Δύσης!
Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Οκλαχόμα ήταν ο Μίτσελ με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Αλεξάντερ πέτυχε 23, με 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Για τους ηττημένους πάλεψε ο Χατσιμούρα με 21 πόντους και για ακόμη μία βραδιά ο Λεμπρόν ήταν εξαιρετικός με 19 πόντους, ωστόσο η συνεισφορά των δύο παικτών δεν ήταν αρκετή για να φτάσουν οι «λιμνάνθρωποι» στη νίκη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Λέικερς είχαν το προβάδισμα στην ανάπαυλα (59-54). Όμως, στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι «ξέσπασαν» και με όπλο την επιθετική πολυφωνία, έφτασαν με άνεση στη νίκη. Μάλιστα, στην τελευταία περίοδο οι Θάντερ πέτυχαν 41 πόντους.
Τα highlights στο Λέικερς – Θάντερ
Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Game 4 την ερχόμενη Τρίτη (12/5).
ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-31, 59-57, 79-90, 108-131
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
Καβαλίερς-Πίστονς 116-109
Λέικερς-Θάντερ 108-131
