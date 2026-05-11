«Φως στο Τούνελ»: Σταθερά στην κορυφή για ακόμη μια εβδομάδα

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιβεβαίωσε την ισχυρή του παρουσία στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής, κατακτώντας την πρώτη θέση και την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA παρέμεινε σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης -την οποία έχει κατοχυρώσει από την έναρξη της σεζόν- σημειώνοντας 22% στο σύνολο του κοινού και 17,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Εντυπωσιακές επιδόσεις κατέγραψε και σε γυναικείες ηλικιακές ομάδες, όπου το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε έως και το 33,9%, αποτυπώνοντας τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης και σταθερής προτίμησης που έχουν αναπτύξει με το «Τούνελ».

