Φως στο Τούνελ: Κορυφή και ρεκόρ σεζόν την Παρασκευή 24 Απριλίου
Για μια ακόμα Παρασκευή, το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης
Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, την Παρασκευή 24 Απριλίου, σημειώνοντας ρεκόρ σεζόν.
Η εκπομπή έρευνας του MEGA κυριάρχησε στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 23,8%, καταγράφοντας το υψηλότερο μερίδιό της από τον Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα, το «Τούνελ» κέρδισε την πρωτιά και στο δυναμικό κοινό 18-54, με ποσσοστό 18,2%.
Εντυπωσιακή ήταν η απήχηση της εκπομπής και σε επιμέρους γυναικεία ηλικιακή ομάδα, όπου το ποσοστό ανέβηκε στο 36,8%.
Στην πρώτη θέση και τον Απρίλιο
Πρώτο ήταν το «Φως στο Τούνελ» και καθόλη τη διάρκεια του μήνα. Τον Απρίλιο, η εκπομπή διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της, με μέσο όρο 22% στο σύνολο του κοινού και 17,7% στο δυναμικό κοινό 18-54.
Το «Τούνελ» επιβεβαίωσε, για πολλοστή φορά, την ισχυρή του παρουσία στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής, παραμένοντας σταθερή επιλογή για τους τηλεθεατές.
- Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης
- Πώς είναι σήμερα ο Μήτσος από τη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί»
- Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
- Χαρίτσης για υποκλοπές: «Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει άμεσα. Να μην έχει την ευκαιρία για ένα ακόμα θεσμικό πραξικόπημα»
- Markos by Night: Κορυφή για τον Μάρκο Σεφερλή και το Σάββατο 25 Απριλίου
- Κυρίαρχοι των κρητιδικών θαλασσών: Αρπακτικά χταπόδια των 20 μέτρων
- Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
- Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις