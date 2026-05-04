Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή της τηλεθέασης και την Πρωτομαγιά

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση, την Παρασκευή 1 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη δυναμική του παρουσία στην ελληνική τηλεόραση.

Η επιτυχημένη εκπομπή έρευνας του MEGA επικράτησε του ανταγωνισμού με 19% στο σύνολο του κοινού και 15,1% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σε άλλες επιμέρους ηλικιακές ομάδες, το «Τούνελ» είχε ακόμα μεγαλύτερη απήχηση και κατέγραψε ποσοστά που ξεπέρασαν το 26%.

Η εκπομπή αποδεικνύει κάθε εβδομάδα τη διαχρονική της αξία και τη σταθερή εμπιστοσύνη που δείχνει το κοινό στο περιεχόμενό της.

