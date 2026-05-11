«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο ΜΕGA

Το 76ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.

Ο Οδυσσέας και η Αρετή, μετά την περιπέτειά της με την εγκυμοσύνη της, εξετάζουν και πάλι την πιθανότητα να είναι μαζί, με την προοπτική αυτή να τους προκαλεί αναστάτωση.

Επεισόδιο 76 (Δευτέρα 11/05)

Η Αρετή προσπαθεί να συνέλθει μετά την περιπέτεια της εγκυμοσύνης της, όμως η συνάντησή της με τον Οδυσσέα αλλάζει τα δεδομένα μεταξύ τους.

Η προοπτική να τα βρουν πάλι ανοίγει πάλι μπροστά τους και φέρνει αναστάτωση και στους δυο.

Την ίδια στιγμή, στην ERGAN οι ισορροπίες αλλάζουν οριστικά. Ο Σταύρος αποχωρεί από την εταιρεία και ο αποχαιρετισμός του με τον Οδυσσέα κρύβει ένταση, αλλά και συγκίνηση.

Η Αλεξάνδρα, ακούγοντας κάτι που τη συγκλονίζει, αποφασίζει να ψάξει βαθύτερα το παρελθόν του Οδυσσέα και φτάνει μέχρι το ξενοδοχείο, όπου φαίνεται να κρύβεται ένα επικίνδυνο μυστικό.

Ο Σάββας προσπαθεί να βρει τη Μίνα, ενώ η σύγκρουση του Νικήτα με τον πατέρα του αποκαλύπτει έναν σκοτεινό κόσμο, γεμάτο απειλές και παράνομα χρήματα.

Πρωταγωνιστούν:

Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας,

Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

