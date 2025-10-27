Πολύ κοντά στην Παρτίζαν ο Καλάθης

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Νικ Καλάθη. Ο Έλληνας γκαρντ είναι πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Παρτιζάν, όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας. Ο 36χρονος Νικ Καλάθης δεν βρίσκεται στα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό και έτσι όλα δείχνουν μεταγραφή στη σερβική ομάδα, με τις διαπραγματεύσεις να φέρονται να βρίσκονται πλέον στο τελικό τους στάδιο.

Ο Καλάθης έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν με τους Μονεγάσκους, ωστόσο δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής σε κανένα ματς της Euroleague φέτος. Έχει παίξει μόνο σε τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος Γαλλίας, αλλά και σε αυτά με περιορισμένο ρόλο, μετρώντας 0,7 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε 12 λεπτά ανά αγώνα. Πέρσι είχε 3,7 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε λιγότερο από 18 λεπτά ανά αγώνα στη Euroleague.

Ο Καλάθης και η ανάρτηση του Ουρμπόνας

Partizan close to reaching an agreement with Monaco to acquire Nick Calathes, per sources. More on BasketNewshttps://t.co/3VJfOFzNiD — Donatas Urbonas (@Urbodo) October 27, 2025

Η Παρτιζάν βρίσκεται στην αγορά και αναζητά γκαρντ, καθώς ο Κάρλικ Τζόουνς έχει τραυματιστεί και δεν πρόκειται να επιστρέψει στη δράση έως το τέλος του 2025. Αν και είχε ακουστεί το όνομα του NBAer, Κάμερον Πέιν, όλα δείχνουν ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα σμίξει ξανά με τον Νικ Καλάθη, μετά την κοινή τους θητεία στον Παναθηναϊκό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας γκαρντ έχει λαμβάνειν 1,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στη Μονακό, αλλά η Παρτιζάν αναμένεται να επωμιστεί περίπου το μισό κόστος του συμβολαίου του.