Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του ξύλινου παταριού στο Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης

Ένα σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε στο Δήμο Πρέβεζας και αφορά την ολοκλήρωση έργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο Αρχείο Ωδείο της Νικόπολης.

«Με απόλυτο σεβασμό στη μνημειακή αξία και την ιστορική σημασία του Αρχαίου Ωδείου της Νικόπολης, ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή του ξύλινου παταριού του χώρου, μέσα από τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Πρέβεζας και προσθέτει:

«Το έργο πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, διασφαλίζοντας την απόλυτη εναρμόνιση της παρέμβασης με τον χαρακτήρα και τις απαιτήσεις του σημαντικού αυτού μνημείου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση ενισχύει τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την αισθητική του χώρου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάδειξη του Αρχαίου Ωδείου και στη δυνατότητα φιλοξενίας σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος ευχαριστεί θερμά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας κ. Ανθή Αγγέλη, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.

Η προστασία, η ανάδειξη και η διαρκής φροντίδα των μνημείων της Νικόπολης αποτελούν σταθερή προτεραιότητα και κοινή ευθύνη για το μέλλον της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/dimosprevezas