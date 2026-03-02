Πρέβεζα: Αναβαθμίζεται ο αρχαιολογικός χώρος της Κασσώπης

Το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της στρατηγικής του, «ισότιμη προσβασιμότητα για όλους στην πολιτική μας κληρονομιά», βελτιώνει, δια της αρμόδιας Εφορείας του, τις υποδομές απρόσκοπτης προσβασιμότητας και, ταυτόχρονα, αναβαθμίζει τον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης, στην Πρέβεζα, περιλαμβάνοντας επεμβάσεις στο αρχαίο θέατρο, ενταγμένο στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».

Η Κασσώπη, αποτελούσε το διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο των Κασσωπαίων

Οργανωμένη ως πόλις-κράτος κατά το πρότυπο της γειτονικής Αμβρακίας, αναπτύχθηκε γρήγορα και έφτασε στην ακμή της στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ., όταν συμμετείχε στο Κοινό των Ηπειρωτών, αριθμώντας γύρω στους 8.000-10.000 κατοίκους.

Παρά την καταστροφή της Ηπείρου από τους Ρωμαίους, το 167 π.Χ., η Κασσώπη γνώρισε ανάκαμψη, αλλά εγκαταλείφθηκε οριστικά με την ίδρυση της Νικόπολης, το 31 π.Χ., όταν οι Κασσωπαίοι υποχρεώθηκαν να μετοικήσουν εκεί, όπως και οι κάτοικοι των περισσότερων πόλεων γύρω από τον Αμβρακικό κόλπο.

Στους αιώνες που ακολούθησαν η περιοχή δεν ξανακατοικήθηκε.

Ο αρχαιολογικός χώρος αποκτά ηλεκτρικά αμαξίδια για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση

Η χρήση ηλεκτρικού οχήματος τύπου UTV, φιλικού προς το περιβάλλον και στον αρχαιολογικό χώρο, δεν απαιτεί καμία επέμβαση, δεν αφήνει κανένα αποτύπωμα κατά τη χρήση, έχει μηδενική ακουστική όχληση καθώς πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα και μπορεί να μεταφέρει άνετα και με ασφάλεια τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα στο σύνολο του αρχαιολογικού χώρου, παρέχοντάς τους μια ολοκληρωμένη εμπειρία της πόλης της Αρχαίας Κασσώπης.

Το όχημα έχει δυνατότητα μεταφοράς έως τεσσάρων ατόμων και φορτίου 250 κιλών. Προβλέπεται ειδική διαμόρφωση για αναπηρικό αμαξίδιο. Η προτεινόμενη διαδρομή περιλαμβάνει στάσεις σε σημαντικά σημεία του χώρου, προσφέροντας εποπτική θέαση και πρόσβαση στο θέατρο.

Το όχημα ακολουθεί διαδρομή που ξεκινά από το κτήριο υποδοχής-φυλάκιο και, μέσω του εργοταξιακού δρόμου, πραγματοποιεί στάσεις σε επιλεγμένα σημεία του αρχαιολογικού χώρου για θέαση σημαντικών μνημείων και πανοραμικών τοπίων, όπως η αγορά, το βουλευτήριο, το πρυτανείο, το καταγώγιο και το θέατρο, με δυνατότητα αποβίβασης στην ορχήστρα.

Η επιστροφή γίνεται από την ίδια πορεία, χωρίς στάσεις, ενώ για επισκέπτες με αναπηρία προβλέπεται μεταφορά από και προς τον χώρο στάθμευσης λεωφορείων. Σε κάθε στάση τοποθετούνται ενημερωτικές πινακίδες με QRCode για πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό.