Αρχαιολογικός χώρος Δίον: Ολοκληρώνονται τα αντιπλημμυρικά έργα από τις φυσικές καταστροφές του 2017

Το Υπουργείο Πολιτισμού -στο πλαίσιο του σχεδιασμού του προγράμματος αντιπλημμυρικών έργων και αποκαταστάσεων σε μνημεία του αρχαιολογικού χώρου του Δίου, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ- προχωρεί στην κατασκευή νέας μεταλλικής γέφυρας στον ποταμό Βαφήρα, εντός του αρχαιολογικού χώρου, η οποία θα συνδέει το Ιερό του Διός Υψίστου με το Ιερό της Ίσιδος.

Η μεταλλική γέφυρα αντικαθιστά την παλαιά ξύλινη γέφυρα, που παρέσυραν οι πλημμύρες του 2017

Το Δίον, ιερός χώρος αφιερωμένος στον Δία, στους πρόποδες του Ολύμπου, υπήρξε σημαντικό θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της Αρχαίας Μακεδονίας.

Άκμασε ιδιαίτερα στην ελληνιστική εποχή, φιλοξενώντας τα «Ολύμπια» και σημαντικές εκδηλώσεις, όπως τις τελετές του Φιλίππου Β’ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο χώρος εγκαταλείφθηκε τον 5ο αι. μ.Χ., λόγω εισβολών, πλημμυρών και σεισμών.

Η γέφυρα, μεταλλική δικτυωματική, έχει άνοιγμα 25μ. από βάθρο σε βάθρο, χωρίς ενδιάμεσα μεσόβαθρα, ενώ το πλάτος της είναι 2μ. μέτρα.

Το έργο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από τα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

Τι αφορούν οι εργασίες

Οι εργασίες αφορούν στη διευθέτηση της κοίτης του ρέματος Ουρλιάς και της κοίτης του ποταμού Βαφύρα, με στόχο να προστατευθούν τα αρχαία μνημεία και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επίσκεψη στον χώρο.

Κατά την αρχαιότητα, η παρουσία του πλωτού ποταμού Βαφύρα αποτελούσε το φυσικό ανατολικό όριο της πόλης του Δίου, παρέχοντας διέξοδο προς τη θάλασσα και τη δυνατότητα ενασχόλησης με το εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Η περιοχή ήταν γνωστή, από τότε, για τις πηγές που ανάβλυζαν, οι οποίες σε συνδυασμό με τους χειμάρρους που εκκινούσαν από τους πρόποδες του Ολύμπου, τροφοδοτούσαν τον Βαφύρα.

Σήμερα στην περιοχή υφίσταται τεχνητή τάφρος, η οποία κατασκευάστηκε το 1951, και κατά θέσεις, ακολουθεί ή αποκλίνει από την κοίτη του ποταμού Βαφύρα στην αρχαιότητα.