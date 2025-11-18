magazin
Σάμος: Προστατεύεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου από τη θαλάσσια διάβρωση
18 Νοεμβρίου 2025 | 12:24

Σάμος: Προστατεύεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου από τη θαλάσσια διάβρωση

Το Ηραίο της Σάμου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους λατρείας του αρχαίου ελληνικού κόσμου και ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία της ιωνικής αρχιτεκτονικής.

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά, μέσω της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου της Σάμου από τη θαλάσσια διάβρωση.

Για την έναρξη του έργου της θωράκισης, του χώρου, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της ακτομηχανικής μελέτης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της τεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης οριστικών λιμενικών έργων.

Εξαιτίας του προσανατολισμού της ακτογραμμής, ο κυματισμός στην περίπτωση νοτίων ανέμων, αναπτύσσεται με σημαντικές ταχύτητες και έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές μπροστά από το κτήριο του αναψυκτηρίου.

Οι επεμβάσεις έχουν στόχο την αντιμετώπιση των παρατηρούμενων διαβρωτικών φαινομένων, την ορθή αναδιαμόρφωση του μετώπου και την αποκατάσταση του προαύλιου χώρου του κτηρίου. Το έργο, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ενταγμένο, από 1992, στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

«Συγχρόνως, αποτελεί έναν από τους 25 μείζονες αρχαιολογικούς χώρους, για τους οποίους το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί σχέδια αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων τα οποία  προκαλεί η κλιματική κρίση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, επί της πολιτιστικής κληρονομιάς», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμοού Λίνα Μενδώνη.

«Λόγω της θέσης του αρχαιολογικού χώρου, επί του παραλιακού μετώπου, η συνεχής επίδραση της θάλασσας σε συνδυασμό με τις κλιματικές μεταβολές, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οδήγησαν σε εκτεταμένη διάβρωση της περιοχής και του τοίχου αντιστήριξης, στα όρια του αρχαιολογικού χώρου, την οποία διαπιστώσαμε και στην αυτοψία που πραγματοποιήσαμε στο χώρο, το καλοκαίρι.»

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου στη Σάμο

Οι εργασίες αποκατάστασης

«Με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, προχωράμε σε στοχευμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες επεμβάσεις, για τη θωράκιση της ακτής και την αντιμετώπιση της διάβρωσης, που έχει προκαλέσει σημαντικές φθορές στις παράκτιες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου (κτήριο αναψυκτηρίου και αύλειος χώρος).

Το έργο συμβάλλει, επίσης, στην προσαρμογή του χώρου στις σύγχρονες κλιματικές συνθήκες και στην προστασία του πολιτιστικού τοπίου του νοτιοανατολικού μετώπου της Σάμου.

Με τις προβλεπόμενες επεμβάσεις αποκαθίσταται το σημείο, αναχαιτίζεται η κυματική επίδραση και διασφαλίζεται η ακεραιότητα ενός μνημείου παγκόσμιας εμβέλειας».

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
Από τον Έλβις και τον Φρανκ Σινάτρα έως το Playboy, οι δίδυμες αδελφές Κέσλερ ήταν από τις πιο διάσημες χορεύτριες της Ευρώπης τη δεκαετία του '60. Στις 17 Νοεμβρίου αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους σε ηλικία 89 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος συμμετείχε σε συζήτηση για τη Βουγονία του, δεν ήξερε πως η Ντακότα Τζόνσον τον περίμενε στη γωνία με ένα εύλογο ερώτημα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι selfies στα μουσεία διχάζουν: από ζημιές σε έργα και έλλειψη σεβασμού, έως καμπάνιες που φέρνουν νέο κοινό στην τέχνη. Είναι απειλή ή ένας σύγχρονος τρόπος σύνδεσης με τον πολιτισμό;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε δήλωση του, το Λούβρο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Netflix ανασταίνει το εμβληματικό Τέρας του Φράνκενσταϊν με τη νέα, λυρική μεταφορά του από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Σε αυτή, ο Τζέικομπ Ελόρντι, βρήκε πολλά περισσότερα από όσα περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «Straten van Toen» είναι μια σειρά 10 επεισοδίων μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο, που δημιουργήθηκε για το The History Channel και στηρίζεται σε εργαλεία ΑΙ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, ο πίνακας αφαιρέθηκε «παράνομα» από το ναό το 1954, ενόσω ο αμερικανικός στρατός βρισκόταν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτές οι ταινίες είναι πολιτικά κείμενα – μας μετρούν, μας αξιολογούν, μας συγκρίνουν. Δεν μας αφήνουν να κρυφτούμε πίσω από το «τότε». Μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για το «τώρα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στα 63 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ είδε να μπαίνει στη συλλογή του το μοναδικό βραβείο που του έλειπε: ένα Όσκαρ. Έστω κι αν έπρεπε να το είχε κερδίσει τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από μαρτυρίες φοιτητών και καθημερινών πολιτών μέχρι ανταποκρίσεις ξένων δημοσιογράφων και ανθρώπων που βασανίστηκαν, αυτά τα ντοκιμαντέρ θα μας θυμίζουν πάντα την αλήθεια και το νόημα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι δύο ηθοποιοί, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν στην εκδήλωση «Sandler x Chalamet», η οποία είχε ως κεντρική θεματική την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται για την δημοτική Αρχή της Σπάρτης και τους εργαζόμενους της προκειμένου να καθαρίζουν το περιβάλλον από ασυνείδητους που το μολύνουν πετώντας όπου να είναι απορρίμματα.

Σύνταξη
Το CNN, επικαλούμενο ειδικούς και Αμερικανούς πρώην αξιωματούχους, εξηγεί ότι το «Καρτέλ των Ήλιων», ως τέτοιο, δεν υπάρχει - Τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 48χρονη που είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για παρακολούθηση, ωστόσο θα παραμείνει ελεύθερη αρκεί να τηρεί τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
