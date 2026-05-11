Markos by Night: Στην κορυφή της τηλεθέασης ακόμα ένα Σάββατο

Το «Markos by Night» επικράτησε ξανά το Σάββατο 9 Μαΐου στην prime time με την τηλεοπτική μετάδοση της παράστασης «Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας» από το MEGA, που βρέθηκε πρώτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Η επιθεώρηση του Μάρκου Σεφερλή κατέλαβε την κορυφή της τηλεθέασης, σημειώνοντας ποσοστό 13,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 13,1% στο σύνολο του κοινού. Το χαρακτηριστικό χιούμορ και οι ευρηματικές μεταμφιέσεις του γνωστού κωμικού επιβεβαίωσαν τη σχέση εμπιστοσύνης του με το κοινό, με την κάλυψη να είναι 1,44 εκατ. τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η παράσταση «Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας» κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση που έφτασε το 19,1%.

Το ραντεβού με τη διασκέδαση ανανεώνεται για το ερχόμενο Σάββατο, με τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του Μάρκου Σεφερλή να προσφέρουν μια διέξοδο από την καθημερινότητα.

