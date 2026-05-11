Markos by Night: Στην κορυφή της τηλεθέασης ακόμα ένα Σάββατο
Το Σάββατο 9 Μαΐου το Markos by Night στο MEGA κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, με την επιθεώρηση «Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας» του Μάρκου Σεφερλή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το «Markos by Night» επικράτησε ξανά το Σάββατο 9 Μαΐου στην prime time με την τηλεοπτική μετάδοση της παράστασης «Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας» από το MEGA, που βρέθηκε πρώτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.
Η επιθεώρηση του Μάρκου Σεφερλή κατέλαβε την κορυφή της τηλεθέασης, σημειώνοντας ποσοστό 13,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 13,1% στο σύνολο του κοινού. Το χαρακτηριστικό χιούμορ και οι ευρηματικές μεταμφιέσεις του γνωστού κωμικού επιβεβαίωσαν τη σχέση εμπιστοσύνης του με το κοινό, με την κάλυψη να είναι 1,44 εκατ. τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η παράσταση «Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας» κατέγραψε εντυπωσιακή επίδοση που έφτασε το 19,1%.
Το ραντεβού με τη διασκέδαση ανανεώνεται για το ερχόμενο Σάββατο, με τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του Μάρκου Σεφερλή να προσφέρουν μια διέξοδο από την καθημερινότητα.
MARKOS BY NIGHT
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ MEGA
- Πρώτη προσφυγή μεγάλων εκδοτικών οίκων για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας από την ΑΙ – H Meta στο στόχαστρο
- Μπαρτσελόνα: Με Φλικ μέχρι το 2028 οι Καταλανοί (pic)
- Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
- Φορολογικές δηλώσεις: Πότε γίνεται συμψηφισμός με οφειλές
- Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
- Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
- Άρης: Αμφίβολοι για το παιχνίδι με τον Βόλο οι Φαμπιάνο και Πέρεθ
- Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις