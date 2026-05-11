Βγήκε από την ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης

Βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ευαγγελισμού, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από ένα σχεδόν μήνα όπου υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα ύστερα από λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός η κλινική κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση.

Ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργό αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι το επεισόδιο σημειώθηκε στις 15 Απριλίου κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο ίδιος, όταν έφθασε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει, είχε ανακτήσει μερικώς τις αισθήσεις του.

Αμεσα οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου οι γιατροί προχώρησαν σε μια λεπτή χειρουργική επέμβαση και συγκεκριμένα σε εμβολισμό ανευρύσματος.