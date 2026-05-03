Γιώργος Μυλωνάκης: Βελτιώνεται η υγεία του – Αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη

Συνεχίζει να δίνει τη μάχη του στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού όπου νοσηλεύεται 18 ημέρες μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στις 15 Απριλίου ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε τους οικείους του να αναθαρρήσουν, καθώς αρχίζει και αντιδρά σε κάποια ερεθίσματα, ενώ φέρεται να κάνει και νεύματα και μικροκινήσεις με τα δάχτυλά του.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη, ενώ οι θεράποντες ιατροί έχουν αρχίσει να μειώνουν τα κατασταλτικά φάρμακα που του χορηγούν.

Σύμφωνα με το Mega χθες Σάββατο (2/5) τον επισκέφθηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης φάνηκε να αντιδρά και να τον αναγνωρίζει.

Παρά τις θετικές ενδείξεις, οι γιατροί εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.