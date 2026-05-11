«Βιολάντα»: Στον ανακριτή σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου – Ποιο είναι το κατηγορητήριο

Στον ανακριτή βρέθηκε σήμερα, 11 Μαΐου, το πρωί ο διευθυντής του εργοστασίου «Βιολάντα», προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στην ισχυρότατη έκρηξη από διαρροή αερίου τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον διευθυντή του εργοστασίου «Βιολάντα» είναι ιδιαίτερα σοβαρές και περιλαμβάνουν την άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο και την ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

Η απολογία του διευθυντή του εργοστασίου «Βιολάντα» θεωρείται καθοριστική για την ολοκλήρωση της δικογραφίας, καθώς αναμένεται να ρίξει «φως» στις εσωτερικές διαδικασίες ασφαλείας και στις πιθανές παραλείψεις που μετέτρεψαν τη μονάδα παραγωγής σε «παγίδα θανάτου» για τις πέντε γυναίκες

Ένταση και οργή στο δικαστήριο

Η παρουσία του στο δικαστικό μέγαρο συνοδεύτηκε από την έντονη φόρτιση των συγγενών των θυμάτων που ζητούν την πλήρη απόδοση δικαιοσύνης και την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων.

Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη της βιομηχανίας παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το πρώτο αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε απορρίφθηκε από τις Αρχές. Ωστόσο, έχει υποβάλει και δεύτερο αίτημα στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, επιδιώκοντας -σύμφωνα με πληροφορίες- την έξοδό του από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους.

Ο Διευθυντής Παραγωγής είχε απολογηθεί στα τέλη Απριλίου και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.