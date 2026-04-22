Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, προκειμένου να απολογηθεί για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει μετά τη φονική έκρηξη του Φεβρουαρίου που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες και άφησε πίσω της επτά τραυματίες.

Ο επιχειρηματίας φαίνεται ότι θα επιμείνει ότι ενημερώθηκε πολύ αργά για το τι συνέβαινε στο εργοστάσιο

O Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων σε ερωτήσεις που αφορούν στη διαρροή προπανίου και στις καταγγελίες για τη μυστηριώδη οσμή.

Ο επιχειρηματίας παραμένει προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες και άλλων δύο στελεχών της επιχείρησης. Υπενθυμίζεται ότι στα δείγματα που ανέλυσε το Γενικό Χημείο του Κράτους στο μοιραίο εργοστάσιο μετά την καταστροφική έκρηξη, εντοπίστηκαν μεγάλη ποσότητα προπανίου, αρωματικοί υδρογονάνθρακες και άλλες ουσίες, όπως θείο.

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Τι θα πει ο ιδιοκτήτης για την οσμή και τις καταγγελίες

Στην απολογία του σήμερα, ο ιδιοκτήτης αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε για την οσμή που είχε εντοπιστεί στο εργοστάσιο και ότι ενημερώθηκε πολύ αργά ότι αυτή φερόταν να προέρχεται από τους χώρους των τουαλετών, αναφέρει το pelop.gr. Επίσης, θα πει ότι είχε ζητήσει από ανειδίκευτο υδραυλικό να κάνει σχετικό έλεγχο, χωρίς όμως να του έχει δώσει συγκεκριμένη πληροφόρηση για το τι ακριβώς συνέβαινε στον χώρο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δικαστικές αρχές αναμένεται να εστιάσουν και στο αν όφειλε να γνωρίζει τι συνέβαινε, ειδικά από τη στιγμή που υπήρχαν εδώ και καιρό αναφορές εργαζομένων για περίεργη μυρωδιά στις εγκαταστάσεις, η οποία αποδείχθηκε τελικά ότι συνδεόταν με διαρροή προπανίου. Ανάμεσα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι και ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών, λόγω των επτά τραυματιών.

Να σημειωθεί ότι η εισαγγελέας Πρωτοδικών είχε υιοθετήσει ιδιαίτερα αυστηρή στάση, με πρόταση που οδήγησε στην προφυλάκιση του ιδιοκτήτη, εκτιμώντας ότι κατηγορούμενος θα έπρεπε να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε στο εργοστάσιό του. Στο ίδιο πλαίσιο, είχε γίνει αναφορά και σε σοβαρές ελλείψεις τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στον τρόπο τοποθέτησης του υπόγειου σωλήνα, με το σχετικό πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να φέρεται να εντοπίζει κρίσιμα λάθη.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να επαναλάβει, επίσης, ότι παραμένει συγκλονισμένος από τον θάνατο των πέντε γυναικών και ότι είναι αποφασισμένος να στηρίξει τις οικογένειές τους μέχρι τέλους.