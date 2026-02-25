«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα

Τη θέση του εντολέα του, ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, που βρίσκεται προφυλακιστέος μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο των Τρικάλων, μετέφερε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο κ. Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα ήταν συντετριμμένος και ρωτούσε συνέχεια για το πώς οι οικογένειες των πέντε θυμάτων θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, ενώ επανέλαβε ότι δεν γνώριζε ότι μπορεί να συμβεί τέτοια τραγωδία από τη διαρροή.

«Λίγοι ήταν αυτοί που έλεγαν ότι μύριζε. Εάν πέρναγε από το μυαλό του ότι υπάρχει διαρροή, αυτός ο άνθρωπος θα ήταν στο εργοστάσιο μαζί με τα παιδιά του;» σημείωσε ο κ. Δημητρακόπουλος, τονίζοντας ότι αν η έκρηξη γινόταν το πρωί δεν θα ζούσαν ούτε ο Τζιωρτζιώτης και τα παιδιά του και όσοι εργάζονταν στο εργοστάσιο.

Αναφορικά με τις παρατυπίες που καταγράφηκαν από τις Αρχές στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων της εταιρείας, ο κ. Δημητρακόπουλος επιχείρησε να αποτινάξει από τον εντολέα του οποιαδήποτε ευθύνη.

«Το αν υπάρχουν παρατυπίες είναι υπό έρευνα. Όταν κάποιος έχει επιχείρηση, δεν έχει τις γνώσεις, αλλά έχει ανθρώπους που όλα αυτά τα ερευνούν. Δεν ευθύνεται λοιπόν ο άνθρωπος αλλά αυτοί που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Ευθύνονται και αυτοί που τους έλεγαν ότι είναι σωστές οι εγκαταστάσεις. Για όποιες παραλείψεις υπάρχουν θα κληθούν όσοι τα έφτιαξαν» σημείωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε επίσης πως ακόμα και τα άτομα που υποστήριξαν ότι μύριζε αέριο, δεν φαντάζονταν ότι ήταν διαρροή.

«Όσοι το έλεγξαν, έλεγαν στον ιδιοκτήτη πως δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Λέγανε ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στις τουαλέτες. Σε κανέναν δεν πήγε το μυαλό ότι ήταν διαρροή αερίου. Αν έστω και ένας του έλεγε ότι ήταν αέριο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην γινόταν ό,τι ήταν δυνατόν για να λυθεί το πρόβλημα» συμπλήρωσε ο δικηγόρος του κ. Τζιωρτζιώτη.

«Αν κανένας από τους τεχνικούς του συμβούλους δεν του έλεγε, τι να προβλέψει;» κατέληξε ο κ. Δημητρακόπουλος.