Βιολάντα: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο μοιραίο εργοστάσιο – Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του κεντρικού εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο πέντε εργαζόμενες γυναίκες, μετά από τη φονική έκρηξη, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έκρινε πως ο χώρος είναι επικίνδυνος και η εταιρεία θα πρέπει κάνει από την αρχή τη διαδικασία για την αδειοδότηση της επιχείρησης.

Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η απόφαση, που υπογράφεται από τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, προβλέπει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας που βρίσκεται στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας, στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής του Δήμου Τρικκαίων. Η απόφαση στηρίζεται σε σχετικά έγγραφα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, που ζήτησαν άμεσο έλεγχο καταλληλότητας και ασφάλειας για τη συνέχιση της λειτουργίας.

Η εταιρεία καλείται να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να ακολουθήσει εκ νέου τη διαδικασία αδειοδότησης, με κατάθεση ερωτηματολογίου για τροποποίηση της γνωστοποίησης λειτουργίας μέσω του συστήματος OpenBusiness. Μέχρι τότε, η παραγωγική δραστηριότητα παραμένει σε αναστολή.

Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κρατείται στις φυλακές Τρικάλων, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή στις πέντε εργαζόμενες γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.

Στο φως παραλείψεις και κενά ασφαλείας στη Βιολάντα

Παραλείψεις, παρατυπίες, κενά ασφαλείας, μια σειρά από λάθη φαίνεται να οδήγησαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων αποκαλύπτουν ότι, στο πλαίσιο βελτίωσης των εγκαταστάσεων υγραερίου στη μπισκοτοβιομηχανία, είχαν επισημανθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 παραβάσεις στην απόσταση των δεξαμενών, στην αντοχή του δικτύου, στην ακαταλληλότητα του υλικού κατασκευής του δικτύου και έπρεπε να γίνουν εργασίες ύψους 32.000 ευρώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση τονίζει πως η Βιολάντα ζήτησε καλύτερη τιμή στο σύνολο του έργου και η εταιρεία επανήλθε με νέα προσφορά ύψους 22.300 ευρώ.

Μάλιστα, ο αρμόδιος τεχνικός είχε εντοπίσει κατά την επίσκεψή τους στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας κρεμόταν χωρίς να είναι συνδεδεμένη, ενώ όπως υποστηρίζει ο ρόλος της ηλεκτροβάνας ήταν να κλείνει την παροχή όταν ανίχνευε διαρροή του αερίου, με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο σημείο της διαρροής.

Αρμόδιος μηχανικός φέρεται να αναφέρει ότι ρώτησε τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου αν χρειάζεται να τακτοποιηθεί πολεοδομικά κάποιος υπόγειος χώρος. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική.

«Μου ανέφεραν ότι ο χώρος αυτός που έμεινε κατά την κατασκευή του εργοστασίου δεν είχε καμία λειτουργική αξία, οπότε θα έμενε κλειστός. Μου αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε καν ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο συγκεκριμένο χώρο», σημείωσε ο μηχανικός, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εργαζόμενος του εργοστασίου ανέφερε ότι η αποθήκη που βρισκόταν στο κτίριο Β, το σημείο δηλαδή όπου προκλήθηκε η έκρηξη κάτω από το χώρο που βρισκόντουσαν οι εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους, περιείχε μεταξύ άλλων και ένα μηχάνημα που καθάριζε το νερό.

«Έδινε με πίεση το νερό σε όλες τις εγκαταστάσεις, ήταν συνδεδεμένο στο ρεύμα και η αρμόδια για τον χειρισμό του ήταν ο υδραυλικός», τόνισε ο εργαζόμενος.