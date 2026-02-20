Στις φυλακές Τρικάλων κρατείται ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές και κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο ιδιοκτήτης προσπάθησε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του, δεν έφυγε από τη γραμμή που είχε συναποφασιστεί με τους δύο δικηγόρους του που βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης στο πλευρό του. Ο ίδιος προσπάθησε να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για το σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, επιρρίπτοντάς την στους επιστήμονες που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες.

«Για όλα αυτά τα θέματα που λένε και μου καταμαρτυρούν υπάρχουν επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές και τις σφραγίδες τους και έχουν βγει άδειες» φέρεται να δήλωσε.

Στις ερωτήσεις της εισαγγελικής λειτουργού, απαντούσε ότι δεν γνώριζε κάτι γιατί ήξεραν οι συνεργάτες του, τους οποίους δεν μπορούσε να αμφισβητήσει διότι τους εμπιστευόταν, καθώς ο ίδιος δεν είχε τεχνικές γνώσεις για να λύσει τα συγκεκριμένα θέματα. Επίσης ισχυρίστηκε ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, το θέμα της οσμής.

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία της δικογραφίας καταδεικνύουν αστοχίες και κενά ασφαλείας. Δύο υπέργειες δεξαμενές 9.000 και 5.000 λίτρων εμφανίζονται σε διαφορετικές μελέτες, άλλοτε ως λειτουργικές και άλλοτε ως ανενεργές, ενώ οι πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν επίσης σοβαρά ζητήματα πυροπροστασίας.

Να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας αναμένεται να καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης προφυλάκισης.

Οι αντιφάσεις στην απολογία του ιδιοκτήτη

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο ανακριτής του έδειξε βίντεο της έκρηξης και εκείνος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος, επισημαίνοντας ότι στον χώρο έπαιζαν τα παιδιά του.

«Είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο», φέρεται να δήλωσε στην απολογία μου ισχυριζόμενος ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει την έκρηξη. «Αντιθέτως, όλες μου οι ενέργειες στο έργο διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης είχαν όλα αυτά τα έτη ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων και την απολύτως νόμιμη λειτουργία της», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ανακριτής επέμεινε στο εάν και πότε έμαθε ο ιδιοκτήτης για αναφορές έντονης οσμής. «Δεν υπήρξε ενημέρωσή μου και γνώση μου για οσμή αερίου ή τυχόν οσμή από τις τουαλέτες. Αντιμετωπίστηκε με επέμβαση του υδραυλικού», υποστήριξε δηλώνοντας ότι «ουδεμία ειδική ή άλλη όχληση ή ενημέρωση υπήρξε» προς τον ίδιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του εργαζόμενου που ασκούσε καθήκοντα υδραυλικού, δύο μήνες πριν από το δυστύχημα είχε αντιληφθεί την οσμή αερίου, κάτι που του είχαν επισημάνει και άλλοι εργαζόμενοι.

«Ενημέρωσα προσωπικά εγώ ο ίδιος τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον διευθυντή παραγωγής», υποστήριξε ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ίδια μαρτυρία, έγιναν μετρήσεις που δεν εντόπισαν κάτι, ενώ έλαβε οδηγία από προϊστάμενό του να απαντά σε όσους εργαζομένους ανέφεραν οσμή ότι προέρχεται από τους βόθρους.