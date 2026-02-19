Εφεση στην ομόφωνη απόφαση ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» αναμένεται να καταθέσει ο συνήγορος του κατηγορουμένου.

Μετά την μαραθώνια απολογία του, την Τετάρτη, για τη φονική έκρηξη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων.

Ο συλληφθείς φέρεται να επέρριψε ευθύνη στους επιστήμονες που έδωσαν εγκρίσεις για τις άδειες και υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση το θέμα της οσμής.

«Είμαι συγκλονισμένος από την έκρηξη. Δεν γνώριζα πως υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Στο υπόγειο έπαιζαν τα παιδιά μου. Είμαι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσα να έχω γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχα συνεργάτες γύρω μου, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτήν τη δουλειά».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου αναφέρει πως ο ίδιος δεν έχει την παραμικρή τεχνική γνώση μηχανολογικών ή άλλων εγκαταστάσεων και πως το εργοστάσιο φέρει όλες τις μελέτες, προϋποθέσεις και άδειες.

«Όπως περιγράφεται η κατηγορία, είναι σαν να γνωρίζω και να βάζω και τον εαυτό μου στον κίνδυνο μιας επικείμενης έκρηξης, καθώς παρευρισκόμουν στο εργοστάσιο, τόσο εγώ, όσο και τα παιδιά μου και συγγενείς μου που εργάζονται σε αυτό. Η σύζυγός μου και ο γιος μου, 8 ετών, βρίσκονταν κάθε μέρα στο χώρο της έκρηξης. Εγώ δεν έχω την παραμικρή τεχνική γνώση μηχανολογικών ή άλλων εγκαταστάσεων. Το εργοστάσιο φέρει όλες τις μελέτες, προϋποθέσεις και άδειες. Δεν μπορώ να ευθύνομαι, για αδικήματα που εκ του νόμου, αλλά και εκ των πραγματικών γεγονότων ανήκουν και οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα τρίτου. Δεν είχα δόλο.

»Εταιρεία, μου έκανε προσφορά και την αποδέχτηκα πλήρως. Η εταιρεία του Γ.Δ. εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο και άρχισε εργασίες. Υπάρχουν και τιμολόγια και τεστ στεγανότητας που έγιναν Δεκέμβριο 2025. Η εταιρεία είχε αναλάβει εν λευκώ όλες τις ενέργειες. Δεν εντόπισε τίποτα περίεργο που ήθελε κάποια παρέμβαση. Δεν έδωσε καμία προτεραιότητα στην τυχόν διαρροή προπανίου. Οι τυχόν παραλείψεις οφείλονταν σε παραλείψεις αυτών που εμπιστευόμουν και χρησιμοποιούσα. Δεν ήξερα για την οσμή».

Ο συνήγορος ανέφερε όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο κατηγορούμενος, τόσο στο απολογητικό υπόμνημά του αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή.

Τι ισχυρίζονται ο μηχανικός, ο τοπογράφος & ο ηλεκτρολόγος

Ο επιβλέπων μηχανικός αναφέρει πως χρησιμοποιήθηκε το όνομά του χωρίς να το γνωρίζει και αφήνει σαφείς αιχμές για πλαστογράφηση της υπογραφής του.

«Δεν έχω καμία σχέση με την εν λόγω μελέτη την οποία είχε συντάξει ο κύριος Π… η οποία είναι του 2006 και δεν γνωρίζω πώς έχει αναγραφεί το όνομά μου ως επιβλέπων αφού είναι κάτι που δεν ισχύει αλλά ούτε και είχα ενημερωθεί ποτέ σχετικά».

Ο τοπογράφος που έκανε τη μελέτη του εργοστασίου ανέφερε για το αδήλωτο υπόγειο πως είχε ρωτήσει τον ιδιοκτήτη αλλά εκείνος, όπως είπε, του ζήτησε να μην ασχοληθεί.

«Γνώριζα ότι υπήρχε κάποιος υπόγειος χώρος, ο οποίος βρισκόταν προς τη βόρεια πλευρά της μικρής προσθήκης, στον οποίο δεν είχα ποτέ πρόσβαση και δεν γνώριζα τις διαστάσεις του. Ρώτησα τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη αν χρειάζεται να τακτοποιηθεί πολεοδομικά και μου αναφέρανε ότι είναι χώρος που έμεινε αμπάζωτος κατά την κατασκευή του εργοστασίου και ο οποίος δεν είχε καμία λειτουργική αξία, οπότε θα έμενε κλειστός».

Ο ηλεκτρολόγος που υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα υποστήριξε ότι δεν δήλωσε τις υπέργειες δεξαμενές επειδή του είπαν πως ήταν ανενεργές, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μαρτυρία του υδραυλικού που εργάστηκε για το στήσιμο του εργοστασίου.

Όλα αυτά είχαν, όπως φαίνεται, σαν αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι να εργάζονται πάνω από μία βόμβα έτοιμη να εκραγεί ανά πάσα ώρα και στιγμή.

O ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας επιμένει πως δεν είχε συνειδητοποιήσει τους κινδύνους:

«Θα στηρίξω τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Το θέμα της οσμής έφτασε πολύ αργά στα αυτιά μου και το ανέλαβαν οι ειδικοί».