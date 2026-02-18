Τα σοβαρά κενά ασφαλείας που υπήρχαν στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, αλλά και τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων για την οσμή αερίου επισημαίνει στο πόρισμά της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όπως υπογραμμίζουν τα έμπειρα ανακριτικά στελέχη της Πυροσβεστικής, υπήρχαν μεγάλα κενά ασφαλείας στο δίκτυο σωληνώσεων του εργοστασίου, με αποτέλεσμα η διαρροή που υπήρχε από τις υπέργειες δεξαμενές μέχρι και το υπόγειο να μην εντοπιστεί ποτέ και στις 26 Ιανουαρίου να γίνει η φονική έκρηξη.

Διαρροή στις σωληνώσεις

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν εργασίες εκσκαφής για να εντοπίσουν το δίκτυο των σωληνώσεων που τροφοδοτούσαν με αέριο το κτίριο 2 του εργοστασίου της Βιολάντα, που καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όπως διαπίστωσαν, από τις υπέργειες δεξαμενές προπανίου -χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων- μέχρι το χώρο του υπογείου υπήρχαν τουλάχιστον τρία σημεία διαρροής στις σωληνώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πυροσβέστες έκαναν δοκιμές τόσο με τη χρήση αερίου αζώτου, όσο και με χρωματισμένο νερό, ενώ παράλληλα και κάθετα του δικτύο σωληνώσεων εντοπίστηκε καλωδίωση μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και σωλήνας μεταφοράς νερού.

Άνοιξαν τρύπες για να βρουν την πορεία της διαρροής

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν οπές στο χώρο του εργοστασίου, από το σημείο των δεξαμενών μέχρι το υπόγειο, αλλά και σε άλλα σημεία.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΔΑΕΕ, «μετά τις ενέργειες διάνοιξης των οπών και την εμφάνιση οσμής υγραερίου σε όλο το μήκος της διαδρομής από τις υπέργειες δεξαμενές μέχρι και το υπόγειο τεκμηριώνεται πλήρως η διαρροή και η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αυτού στη διαλαμβανόμενη αυτή διαδρομή με συσσώρευση του στο υπόγειο του κτιρίου 2, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη».

Συνάγεται το συμπέρασμα ότι ακόμη και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δε μπορούσε να επιτελέσει το κύριο σκοπό της, δηλαδή τη διακοπή παροχής αερίου.

Τα κενά στα συστήματα ασφαλείας

Από την αυτοψία της ΔΑΕΕ στο εργοστάσιο της Βιολάντα, διαπιστώθηκε ότι «οι δεξαμενές δεν έφεραν κανένα σύστημα καταιονισμού τη δεδομένη στιγμή».

Όπως υπογραμμίζεται στο πόρισμα «εν αντιθέσει, σε φωτογραφία όπως αυτή ελήφθη το έτος 2024 απεικονίζεται η ύπαρξη συστήματος καταιονισμού ύδατος άνωθεν των διαλαμβανόμενων». Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πει πότε έγινε η αφαίρεσή του και κάτω από ποιες συνθήκες.

Επίσης, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής εντόπισαν σε σημείο του δικτύο σωληνώσεων μια ηλεκτροβάνα, η οποία είχε τοποθετηθεί στο σημείο που οι σωλήνες έβγαιναν από το έδαφος και πήγαιναν εξωτερικά του κτιρίου 2.

«Η εν λόγω ήταν αποσυνδεδεμένη ενώ καλώδιο επί αυτής κρεμόταν. Καθώς ο ρόλος αυτής είναι να διακόπτει την παροχή μόλις ανιχνεύσουν διαρροή οι ανιχνευτές, συνάγεται το συμπέρασμα ότι καθότι ήταν αποσυνδεδεμένη, δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί η διακοπή αυτή σε περίπτωση διαρροής» υπογραμμίζεται στο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Επιπλέον, η ΔΑΕΕ σημειώνει ότι «το υπόγειο στο οποίο έλαβε χώρα η συσσώρευση του εύφλεκτου αερίου με κατά συνέπεια την πρόκληση έκρηξης, σύμφωνα με τα κατασχεθέντα έγγραφα, δεν διαφαίνεται να διατηρεί σχετική νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης».

Είχαν προειδοποιήσει οι εργαζόμενοι

Στο πόρισμά της η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι η διαρροή είχε γίνει αντιληπτή μήνες πριν την τραγωδία από τους εργαζόμενους, οι οποίοι είχαν ενημερώσει τη διεύθυνση.

«Από την πλειονότητα των εργαζομένων που απασχολούνταν στο κτίριο 2/πτέρυγα Β, προκύπτει ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το συμβάν υπήρχε επανειλημμένη και παροδική αντίληψη οσμής, η οποία από τους ίδιους περιγράφεται είτε ως οσμή υγραερίου/γκαζιού είτε ως έντονη δυσάρεστη οσμή, εντοπιζόμενη κυρίως στον χώρο των τουαλετών του κτιρίου 2 και στο χώρο της λάντζας» σημειώνεται.

«Η εν λόγω οσμή είχε γίνει αντιληπτή ήδη πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων ή και μήνες πριν το συμβάν, δεν ήταν συνεχής, αλλά εμφανιζόταν κατά διαστήματα. Είχε αναφερθεί σε υπευθύνους βάρδιας και είχαν ενημερωθεί οι προϊστάμενοι. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η οσμή εξακολουθούσε να γίνεται αντιληπτή, χωρίς να προκύπτει ότι αποκαταστάθηκε οριστικά ή ότι ελήφθησαν μέτρα που να εξάλειψαν το φαινόμενο. Εντούτοις υπήρχαν ενίοτε ισχυρισμοί από στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου πως η οσμή προέρχεται από αλλού και δεν πρόκειται για υγράεριο ή κάτι παρεμφερές» σημειώνουν, τονίζοντας ότι η ιδιοκτησία προσπαθούσε να καθυσηχάσει τους εργαζομένους, χωρίς να προβεί σε καμία εργασία για τον εντοπισμό της διαρροής και διόρθωση του δικτύου σωληνώσεων.

«Συνάγεται το συμπέρασμα ότι ακόμη και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δε μπορούσε να επιτελέσει το κύριο σκοπό της, δηλαδή τη διακοπή παροχής αερίου» καταλήγουν οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, καταγράφοντας τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του εργοστασίου για τον τραγικό χαμό πέντε εργαζομένων.