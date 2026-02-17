Νέα αποκαλυπτικά βίντεο από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – «Από θαύμα σώθηκε ο φύλακας»

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Το Live News έφερε στο φως της δημοσιότητας τρία νέα βίντεο ντοκουμέντα από την στιγμή της μεγάλης έκρηξης το μοιραίο βράδυ της 26ης Ιανουαρίου, όταν βρήκαν τραγικό θάνατο οι πέντε γυναίκες. Στα πλάνα φαίνεται η λάμψη που προκλήθηκε από την έκρηξη, από την οποία ξέσπασε φωτιά εντός του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Εργαζόμενος στην επιχείρηση αναφέρει πως εκείνο το βράδυ υπήρχε μια έντονη οσμή που είχε συζητήσει με συναδέλφους του. Όλοι τους όμως συνέχισαν να δουλεύουν.

«Εκείνο το βράδυ μετά τις 12:30 πήγα στο χώρο της λάντζας, βρήκα τον υπεύθυνο της βάρδιας και τον ρώτησα: ‘’Σου μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;’’ Μου απάντησε: ‘’Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων’’. Το συζητήσαμε και με τον ίδιο, αλλά και με τον υπεύθυνο παραγωγής. Συζητήσαμε ότι είχε ακουστεί από τον διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται σε βραχυκύκλωση του πλυντηρίου πιάτων στο χώρο της λάντζας».

Σε ένα από τα τρία βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα η εκπομπή φαίνεται ο φύλακας του εργοστασίου, ο οποίος περιπολούσε το εργοστάσιο. Σώθηκε για μόλις λίγα βήματα.

«Περίπου 3:45 ξεκίνησα την περιπολία μου από το χώρο του φυλακίου, πέρασα από τον χώρο της βιτρίνας και συνέχισα στο πίσω μέρος της επιχείρησης. Πάντα με το φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από τις δεξαμενές υγραερίου. Άκουσα 2 εκρήξεις και το ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου. Κάλεσα την αστυνομία».