Αδήλωτες δεξαμενές χωρίς πυρασφάλεια και στο δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σοβαρές ελλείψεις διαπιστώθηκαν από τις Αρχές και σε δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Λάρισας, στην περιοχή της Φαρκαδόνας.

Αν και η εταιρεία ανέφερε σε μια λιτή ανακοίνωση ότι διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία της επιχείρησης για να πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες, το έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας που αναρτήθηκε στη Διαύγεια αποκάλυψε ότι οι Αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να μην συμβεί μια νέα τραγωδία όπως αυτή στο εργοστάσιο της Βιολάντα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Δεν είχε πιστοποιητικά

Όπως αναφέρει η απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, η παραγωγή στο δεύτερο εργοστάσιο του κ. Τζιωρτζιώτη σταμάτησε προσωρινά καθώς κρίνεται ότι «προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται το εργοστάσιο της «VITAFREE» δεν διαθέτει πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών που βρίσκονται σε ισχύ, καθώς και πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία «VITAFREE» είχε υποστηρίξει ότι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες και πως θα επαναλειτουργούσε με την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών.

Ωστόσο, όπως διαπιστώνουν οι Αρχές υπήρχε μια ακόμα «βόμβα» που θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα τραγωδία με θύματα εργαζόμενους και επισκέπτες του εργοστασίου.

«Προβληματικό» το νομοθετικό πλαίσιο

Στα κενά που υπάρχουν στο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την πυροπροστασία στις επιχειρήσεις εστιάζει ο αντιστράτηγος – υπαρχηγός ΠΣ, ε.α. Ανδριανός Γκουρμπάτσης, μιλώντας στο in.

«Με αφορμή τις έρευνες που διενεργήθηκαν και είναι σε εξέλιξη από τη ΔΑΕΕ και τις δικαστικές αρχές Τρικάλων, για τη θανατηφόρα έκρηξη στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ, και με δεδομένο ότι και η δεύτερη επιχείρηση στα Τρίκαλα της ιδίας ιδιοκτησίας, αποδεικνύεται ότι το απαράδεκτο ισχύον ήδη από το 2013 νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας, σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης μελετών και χορήγηση από την Πυροσβεστική πιστοποιητικού πυροπροστασίας, επιτρέπει να λειτουργούν παρανόμως πολλές επικίνδυνες για τη ζωή των εργαζομένων επιχειρήσεις» τονίζει ο κ. Γκουρμπάτσης.

«Αν η Πολιτεία θέλει να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή από τον κίνδυνο πρόκλησης έκρηξης και πυρκαγιάς επιβάλλεται να προβεί από σήμερα την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας πυροπροστασίας» συμπληρώνει ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και δικαστικός πραγματογνώμονας εγκλημάτων εμπρησμού, υπογραμμίζοντας ότι «δεν επιτρέπεται να χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς προηγούμενη αυτοψία της Πυροσβεστικής, προκειμένου να μην χαθούν και άλλες ζωές από τις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας».