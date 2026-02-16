Ραγδαίες εξελίξεις για το εργοστάσιο Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον 7 άτομα

Τουλάχιστον επτά ακόμα πρόσωπα περιλαμβάνονται στην δικογραφία που υπέβαλαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για όσα δεν έγιναν στο εργοστάσιο Βιολάντα με αποτέλεσμα να χάσουν από την φονική έκρηξη τη ζωή τους πέντε γυναίκες.

Την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας εναντίον του και εναντίον των δύο άλλων στελεχών της εταιρείας που πλέον αφορά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα πάντως με το STAR ευθύνες προκύπτουν και για εκείνους που υπέγραφαν τις άδειες και έκαναν εργασίες ενώ γνώριζαν ότι υπάρχει παρανομία ή αδιαφορούσαν και δεν έλεγξαν σωστά.

Συγκεκριμένα:

-Υπάρχουν 4 μηχανικοί που έβαλαν την υπογραφή τους σε μια άδεια οικοδόμησης ενός κτηρίου που έβλεπαν ότι υπόγειο υπάρχει, αλλά στα χαρτιά είναι άφαντο

-Τουλάχιστον 2 μηχανικοί που υπέγραψαν για την επέκταση της μονάδας το 2018 και είδαν και πάλι ότι και το υπόγειο δεν υπάρχει στη μελέτη αλλά και παράνομες δεξαμενές υπάρχουν

-Υπάρχει ένας υδραυλικός, ο οποίος τοποθέτησε τις σωληνώσεις με παράτυπη διαδικασία χωρίς να ακολουθούνται τα μέτρα ασφαλείας για αγωγούς που διοχευτεύουν προπάνιο.

Τέλος, έχουν εντοπιστεί ευθύνες και για υπαλληλους της περιφέρειας και της πολεοδομίας για ελέγχους που δεν έγιναν . Είναι στη κρίση της δικαιοσύνης πόσους θα καλέσει τις επόμενες μέρες καθώς μου έλεγαν ότι δεν αποκλείεται να έχουμε εντάλματα τα επόμενα 24ωρα.

Προς το παρόν ο μόνος που έχει συλληφθεί είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, ο οποίος μάλιστα όταν ενημερώθηκε για τις καταθέσεις και τα στοιχεία που τον «καίνε» έπαθε… αμνησία. Ξέχασε μηχανικούς και υδραυλικούς που δούλευαν για εκείνον. Συγκεριμένα φέρεται να ανέφερε: «Ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε για μένα και που δούλευαν για μένα…Ποιος είναι ο Δανίκας και ποιος αυτός ο υδραυλικός;».

Οσμή προπανίου

Οπως αποκάλυψε το Live News στη συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ και διαβίβασαν στην εισαγγελέα, περιέχονται περίπου 15 καταθέσεις που αποδεικνύουν ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» πρέπει να εξηγήσει γιατί είπε όχι σε κονδύλι 30.000 ευρώ για επισκευές σωλήνων, γιατί υπήρχαν κατασκευαστικά λάθη και να απαντήσει στις κατηγορίες για εικονικές αυτοψίες που θεωρητικά θα έπρεπε να γίνονται ανά πενταετία, ενώ το εργοστάσιο φέρεται να ελεγχόταν ακόμα και αυθημερόν για εργασίες αποπεράτωσης, κάτι που προκαλεί εντύπωση.

Πλέον, η αναβάθμιση των κατηγοριών οδηγεί ακόμα και σε ισόβια, αφού το κακούργημα είναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.