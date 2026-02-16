newspaper
Ραγδαίες εξελίξεις για το εργοστάσιο Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον 7 άτομα
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2026, 22:51

Ραγδαίες εξελίξεις για το εργοστάσιο Βιολάντα: Eυθύνες για τουλάχιστον 7 άτομα

Το «κατώφλι» του ανακριτή αναμένεται να περάσει την Τρίτη, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» προκειμένου να απολογηθεί για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Τουλάχιστον επτά ακόμα πρόσωπα περιλαμβάνονται στην δικογραφία που υπέβαλαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για όσα δεν έγιναν στο εργοστάσιο Βιολάντα με αποτέλεσμα να χάσουν από την φονική έκρηξη τη ζωή τους πέντε γυναίκες.

Την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας εναντίον του και εναντίον των δύο άλλων στελεχών της εταιρείας που πλέον αφορά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα πάντως με το STAR ευθύνες προκύπτουν και για εκείνους που υπέγραφαν τις άδειες και έκαναν εργασίες ενώ γνώριζαν ότι υπάρχει παρανομία ή αδιαφορούσαν και δεν έλεγξαν σωστά.

Συγκεκριμένα:

-Υπάρχουν 4 μηχανικοί που έβαλαν την υπογραφή τους σε μια άδεια οικοδόμησης ενός κτηρίου που έβλεπαν ότι υπόγειο υπάρχει, αλλά στα χαρτιά είναι άφαντο
-Τουλάχιστον 2 μηχανικοί που υπέγραψαν για την επέκταση της μονάδας το 2018 και είδαν και πάλι ότι και το υπόγειο δεν υπάρχει στη μελέτη αλλά και παράνομες δεξαμενές υπάρχουν
-Υπάρχει ένας υδραυλικός, ο οποίος τοποθέτησε τις σωληνώσεις με παράτυπη διαδικασία χωρίς να ακολουθούνται τα μέτρα ασφαλείας  για αγωγούς που διοχευτεύουν προπάνιο.

Τέλος, έχουν εντοπιστεί ευθύνες και για υπαλληλους της περιφέρειας και της πολεοδομίας για ελέγχους που δεν έγιναν . Είναι στη κρίση της δικαιοσύνης πόσους θα καλέσει τις επόμενες μέρες καθώς μου έλεγαν ότι δεν αποκλείεται να έχουμε εντάλματα τα επόμενα 24ωρα.

Προς το παρόν ο μόνος που έχει συλληφθεί είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, ο οποίος μάλιστα όταν ενημερώθηκε για τις καταθέσεις και τα στοιχεία που τον «καίνε» έπαθε… αμνησία. Ξέχασε μηχανικούς και υδραυλικούς που δούλευαν για εκείνον. Συγκεριμένα φέρεται να ανέφερε: «Ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε για μένα και που δούλευαν για μένα…Ποιος είναι ο Δανίκας και ποιος αυτός ο υδραυλικός;».

Οσμή προπανίου

Οπως αποκάλυψε το Live News στη συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ και διαβίβασαν στην εισαγγελέα, περιέχονται περίπου 15 καταθέσεις που αποδεικνύουν ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» πρέπει να εξηγήσει γιατί είπε όχι σε κονδύλι 30.000 ευρώ για επισκευές σωλήνων, γιατί υπήρχαν κατασκευαστικά λάθη και να απαντήσει στις κατηγορίες για εικονικές αυτοψίες που θεωρητικά θα έπρεπε να γίνονται ανά πενταετία, ενώ το εργοστάσιο φέρεται να ελεγχόταν ακόμα και αυθημερόν για εργασίες αποπεράτωσης, κάτι που προκαλεί εντύπωση.

Πλέον, η αναβάθμιση των κατηγοριών οδηγεί ακόμα και σε ισόβια, αφού το κακούργημα είναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Business
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Πετρέλαιο
Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 16.02.26

Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο

Ο 38χρονος Βούλγαρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λαμίας - Αμέσως μετά ο δικηγόρος του έκανε δηλώσεις αναφέροντας όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος για το αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά – Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο
Η ζωή και η δράση του 16.02.26

Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά - Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης είναι ένας από τους 200 της Καισαριανής - Το Γυμνάσιο Πλατανιά είχε κάνει αφιέρωμα για τη ζωή του δέκα χρόνια πριν έρθουν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από την εκτέλεση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες
Ελλάδα 16.02.26

Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την Τρίτη

Σύνταξη
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Ελλάδα 16.02.26

Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Σύνταξη
Λούτσα: «Το είχαν ξανακάνει» – Τι αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών για το τροχαίο δυστύχημα
Ελλάδα 16.02.26

«Το είχαν ξανακάνει» - Τι αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών για το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Η μητέρα του 15χρονου που υπέδειξαν ως τον οδηγό οι Αρχές, μίλησε στο MEGA και αρνήθηκε ότι οδηγούσε ο γιος της το αυτοκίνητο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»
Ελλάδα 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»

Από τη σούπερ επιτυχημένη τηλεοπτική «Τεχεράνη» που προβλήθηκε σε 130 χώρες και καθήλωσε το κοινό, μέχρι την απονομή του βραβείου Emmy για την καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά, η Ισραηλινή παραγωγός της σειράς, Ντάνα Έντεν, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου.

Σύνταξη
Καισαριανή: Το ΥΠΠΟ ξεκινάει διαδικασίες για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τα βήματα που θα ακολουθήσει
Έντονη κινητικότητα 16.02.26

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών από την Καισαριανή - Στη Γάνδη στελέχη του ΥΠΠΟ

Θετική ανταπόκριση από το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων από την Καισαριανή. Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Σύνταξη
Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους

«Θα σε πυροβολήσω», «Θα σε σκοτώσω»... Ο Λα Πένια κατάγγειλε στην αστυνομία απειλές θανάτου που αφορούσαν τη σύζυγό του και τις δυο κόρες του. Αναμένεται να τιμωρηθεί για την αποβολή του Καλούλου

Βάιος Μπαλάφας
Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 16.02.26

Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο

Ο 38χρονος Βούλγαρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λαμίας - Αμέσως μετά ο δικηγόρος του έκανε δηλώσεις αναφέροντας όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος για το αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
Φιλία, αγάπη 16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: Σχέδιο για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία
«Τομές» 16.02.26

Σχέδιο Τσίπρα για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία

Με οκτώ προτάσεις για μια νέα αγροτική πολιτική, που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, προσήλθε στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης είπε πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Σχέδιο για θεσμοθέτηση εθνικής τράπεζας Γης και ελάχιστο αγροτικό εισόδημα.

Σύνταξη
Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά – Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο
Η ζωή και η δράση του 16.02.26

Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά - Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης είναι ένας από τους 200 της Καισαριανής - Το Γυμνάσιο Πλατανιά είχε κάνει αφιέρωμα για τη ζωή του δέκα χρόνια πριν έρθουν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από την εκτέλεση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report
English edition 16.02.26

Greek Tourism Sector Soars in 2025: Report

Arrivals and revenues increased from Greece’s five main tourism markets — Germany, the United Kingdom, Italy, France and the United States

Σύνταξη
Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες
Ελλάδα 16.02.26

Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την Τρίτη

Σύνταξη
Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν
Μπάσκετ 16.02.26

Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως αθλητή του Παναθηναϊκού και και αποκάλυψε τους τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει το τριφύλλι προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Μπαρτσελόνα για την 24η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Ελλάδα 16.02.26

Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Σύνταξη
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
Η προφητεία 16.02.26

«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Γερμανός καγκελάριος 16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
Σκληρές εικόνες 16.02.26

Βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν έξω από αστυνομικό τμήμα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού στο Πακιστάν

Σύνταξη
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, όμως ο Πανσερραϊκός που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 63′ ισοφάρισε αμφότερες κι έτσι πήρε μια παλικαρίσια ισοπαλία 2-2, μέσα στο Περιστέρι, στο παιχνίδι που έκλεισε την 21 αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
Wasserman 16.02.26

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Η κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν
Δείτε βίντεο 16.02.26

Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν

Ο 23χρονος ακροδεξιός Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του - Η ακροδεξιά στη Γαλλία κατηγορεί για τη δολοφονία την αντιφασιστική οργάνωση La Jeune Garde, ποιος την είχε συνιδρύσει

Σύνταξη
