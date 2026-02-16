Με μία λιτή ανακοίνωση η εταιρεία «VitaFree», η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», ενημερώνει ότι διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία της επιχείρησης.

Πρόκειται για το δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων-Λάρισας, με την εταιρεία να αναφέρει ότι διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία της επιχείρησης για να πραγματοποιηθούν τεχνικές εργασίες.

«Από 16 Φεβρουαρίου 2026 το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών», αναφέρει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» που σημειώθηκε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε εργάτριες, Κωνσταντίνος Τζιωρζιώτης συνελήφθη εκ νέου από τις αρχές μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα.

Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της επιχείρησης, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του που είναι προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη.

Η εισαγγελική λειτουργός που έλαβε την πολυσέλιδη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σύμφωνα πληροφορίες διαπίστωσε στο προανακριτικό υλικό εγκληματικές παραλείψεις.

Πριν από πέντε μήνες υπήρξαν αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Όπως διαπιστώθηκε, οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.