Την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας εναντίον του και εναντίον των δύο άλλων στελεχών της εταιρείας που πλέον αφορά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Τα στοιχεία που αποκάλυψε η έρευνα δείχνουν ότι η έντονη οσμή προπανίου είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τον Ιούνιο, ωστόσο οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων αγνοήθηκαν ενώ την ίδια στιγμή η εταιρεία είχε κενά ασφαλείας.

Το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού περιλαμβάνει περισσότερες από 50 καταθέσεις, από εργαζόμενους όλων των βαθμίδων, στελέχη της επιχείρησης, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, φωτογραφικό υλικό και βίντεο, στοιχεία που οδήγησαν και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα, την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος φέρεται να είναι ο κύριος υπεύθυνος μέχρι στιγμής για την έκρηξη που έγινε στην επίμαχη πτέρυγα που διαλύθηκε, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Κενά ασφαλείας

Σε φωτογραφίες που έφερε στο φως το ΕΡΤnews αποκαλύπτονται τα κενά στα συστήματα ασφαλείας. Όπως εξηγούν πηγές με γνώση της υπόθεσης η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με κάποιο σύστημα ανίχνευσης και δεν ήταν τοποθετημένη στον κεντρικό κλάδο, αλλά σε διακλάδωση.

Οι ακροδέκτες της βάνας αποκοπής αερίου έχουν πάνω τους χρώμα από τη βαφή του τοίχου, γεγονός που δείχνει, σύμφωνα με ειδικούς, ότι επί μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ασύνδετοι, πιθανόν να μη συνδέθηκαν ποτέ.

Οι δύο υπέργειες δεξαμενές που δεν υπάρχουν σε πολλά τοπογραφικά διαγράμματα, φαίνεται να ελέγχθηκαν τελευταία φορά το 2024 και πήραν πιστοποίηση καλής λειτουργίας. Οι σωληνώσεις έπρεπε να ελέγχονται κάθε πέντε χρόνια, κάτι που μέχρι τώρα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δεν έχει συμβεί.

Επίσης, οι εργαζόμενοι φέρονται να πιστοποιούν ότι δεν έγιναν εργασίες στο χώρο του εργοστασίου παρά τις αναφορές για οσμή που φέρεται να έφτασαν σε γνώση των αρμόδιων και συγκεκριμένα στη διοίκηση του εργοστασίου που φέρεται να πήρε προσφορές από τεχνικούς συμβούλους και τελικά δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, τόσο εξαιτίας του κόστους της κατασκευής που σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews υπολογίζεται γύρω στις 35.000 ευρώ, όσο και γιατί του είπαν ότι πρέπει να κλείσει το εργοστάσιο για μία εβδομάδα.

Η εισαγγελική έρευνα διευρύνεται πλέον σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας από τις αρχικές άδειες και μελέτες των μηχανικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι προδιαγραφές βάσει των οποίων εγκαταστάθηκαν οι υπόγειες σωληνώσεις και οι δεξαμενές προπανίου.

Δείτε φωτογραφίες