newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2026, 09:50

Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας

Το πόρισμα για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα βασίζεται σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων - Το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας εναντίον του και εναντίον των δύο άλλων στελεχών της εταιρείας που πλέον αφορά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Τα στοιχεία που αποκάλυψε η έρευνα δείχνουν ότι η έντονη οσμή προπανίου είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τον Ιούνιο, ωστόσο οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων αγνοήθηκαν ενώ την ίδια στιγμή η εταιρεία είχε κενά ασφαλείας.

Το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού περιλαμβάνει περισσότερες από 50 καταθέσεις, από εργαζόμενους όλων των βαθμίδων, στελέχη της επιχείρησης, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, φωτογραφικό υλικό και βίντεο, στοιχεία που οδήγησαν και στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα, την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ο οποίος φέρεται να είναι ο κύριος υπεύθυνος μέχρι στιγμής για την έκρηξη που έγινε στην επίμαχη πτέρυγα που διαλύθηκε, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Κενά ασφαλείας

Σε φωτογραφίες που έφερε στο φως το ΕΡΤnews αποκαλύπτονται τα κενά στα συστήματα ασφαλείας. Όπως εξηγούν πηγές με γνώση της υπόθεσης η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με κάποιο σύστημα ανίχνευσης και δεν ήταν τοποθετημένη στον κεντρικό κλάδο, αλλά σε διακλάδωση.

Οι ακροδέκτες της βάνας αποκοπής αερίου έχουν πάνω τους χρώμα από τη βαφή του τοίχου, γεγονός που δείχνει, σύμφωνα με ειδικούς, ότι επί μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ασύνδετοι, πιθανόν να μη συνδέθηκαν ποτέ.

Οι δύο υπέργειες δεξαμενές που δεν υπάρχουν σε πολλά τοπογραφικά διαγράμματα, φαίνεται να ελέγχθηκαν τελευταία φορά το 2024 και πήραν πιστοποίηση καλής λειτουργίας. Οι σωληνώσεις έπρεπε να ελέγχονται κάθε πέντε χρόνια, κάτι που μέχρι τώρα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δεν έχει συμβεί.

Επίσης, οι εργαζόμενοι φέρονται να πιστοποιούν ότι δεν έγιναν εργασίες στο χώρο του εργοστασίου παρά τις αναφορές για οσμή που φέρεται να έφτασαν σε γνώση των αρμόδιων και συγκεκριμένα στη διοίκηση του εργοστασίου που φέρεται να πήρε προσφορές από τεχνικούς συμβούλους και τελικά δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, τόσο εξαιτίας του κόστους της κατασκευής που σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews υπολογίζεται γύρω στις 35.000 ευρώ, όσο και γιατί του είπαν ότι πρέπει να κλείσει το εργοστάσιο για μία εβδομάδα.

Η εισαγγελική έρευνα διευρύνεται πλέον σε βάθος χρόνου, ξεκινώντας από τις αρχικές άδειες και μελέτες των μηχανικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι προδιαγραφές βάσει των οποίων εγκαταστάθηκαν οι υπόγειες σωληνώσεις και οι δεξαμενές προπανίου.

Δείτε φωτογραφίες

Βιολάντα Βιολάντα Βιολάντα Βιολάντα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΠΙΣ: Οι ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης πλήττουν τους νέους γιατρούς – Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς
Ελλάδα 16.02.26

Ενάντια στις ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Πλήττουν τους νέους γιατρούς

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών καθώς πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
The Good Life 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι
Ελλάδα 16.02.26

Φάρμακα Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία: Ξεκινά η δωρεάν διάθεσή τους, τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι

Σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα - Οι φαρμακοποιοί θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20 ευρώ ανά συνταγή για την υπηρεσία εκτέλεσης και χορήγησης

Σύνταξη
Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
Συγκλονιστικό ντοκουμέντο 16.02.26

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΙΣ: Οι ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης πλήττουν τους νέους γιατρούς – Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς
Ελλάδα 16.02.26

Ενάντια στις ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Πλήττουν τους νέους γιατρούς

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών καθώς πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη

Με φόντο το συνέδριο του Μαρτίου, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους εσωκομματικούς τόνους και να εκπέμψουν μήνυμα ενότητας, την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης έθετε ως προμετωπίδα την πολιτική αυτονομία και την κυβερνητική πρόταση του κόμματος απέναντι στη ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»
Οργανώσεις δικαιωμάτων προειδοποιούν 16.02.26

ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»

Στα τέλη Ιανουαρίου, 16 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας: Επιστολή σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Επιστολή Κουτσούμπα σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών και να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής

Σύνταξη
Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
Μπάσκετ 16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
The Good Life 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)
Literature 16.02.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ο θάνατος του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευαγόρα περί το 374 π.Χ. ώθησε τον Ισοκράτη στη συγγραφή των λεγόμενων «Κυπριακών λόγων» («Ευαγόρας», «Προς Νικοκλέα» και «Νικοκλής» ή «Κύπριοι»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο