Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα» ο οποίος συνελήφθη χθες από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Συγκεκριμένα, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας της «Βιολάντα» μετατρέπεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο επιχειρηματίας παραμένει υπό προσωρινή κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Η ίδια αυστηροποίηση ισχύει πλέον και για τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ διατηρείται η κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Η εισαγγελική λειτουργός, η οποία συμμετέχει ενεργά σε όλο το φάσμα των ερευνών, οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση καθώς το προανακριτικό υλικό καταδεικνύει εγκληματικές παραλείψεις και καταστρατήγηση της νομοθεσίας σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι αποκαλύψεις της ΔΑΕΕ

Η συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) βασίστηκε σε σειρά καταθέσεων από εμπειρογνώμονες και εργαζομένους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο. Παρά τις προειδοποιήσεις και την επίσκεψη ιδιώτη τεχνικού, το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε λόγω οικονομικής διαφωνίας με την ιδιοκτησία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η έρευνα αποκάλυψε πως ένας διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, ο οποίος είχε τοποθετηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας απευθείας πάνω στο χώμα, υπέστη φθορές από τα λιπάσματα παρακείμενων αγρών. Η διαρροή προπανίου που ακολούθησε μετέτρεψε το υπόγειο σε «βόμβα», η οποία πυροδοτήθηκε από έναν σπινθήρα στην αντλία νερού. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τρομακτική, καθώς υπολογίζεται στα 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο διαμελισμό των πέντε θυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση φέρεται να απέκρυψε από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη των 7,5 μέτρων από τα όρια της έκτασης. Παράλληλα, φωτογραφίες που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν εικονικά συστήματα ασφαλείας, όπως ανιχνευτές που δεν ήταν συνδεδεμένοι με το ηλεκτρικό δίκτυο αλλά είχαν καλώδια βαμμένα στον τοίχο για να δίνουν την εντύπωση λειτουργίας, καθώς και σωληνώσεις που είχαν ενωθεί με απλά ρακόρ αντί για εγκεκριμένες μεθόδους.

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος για την αποφυγή αλλοίωσης στοιχείων, ενώ η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.