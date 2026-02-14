newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
«Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης – Η στιγμή της σύλληψής του
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 18:49

«Βιολάντα»: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης – Η στιγμή της σύλληψής του

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, θα κρατηθεί μέχρι να απολογηθεί για το βαρύ κατηγορητήριο αναφορικά με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

Σύνταξη
Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο οποίος μετά την σύντομη παρουσία του στο γραφείο, απολογούμενος για βαρύ κατηγορητήριο αναφορικά με τη φονική έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία, οδηγήθηκε στο κρατητήριο.

Ο ιδιοκτήτης ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου δεν έδωσε καμία εξήγηση, καμία απάντηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις ερωτήσεις του ανακριτικού λειτουργού, ο οποίος διέταξε την προσωρινή του κράτηση μέχρι να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, καθώς και οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ο υπεύθυνος ασφαλείας κι ο υπεύθυνος βάρδιας του εργοστασίου την αποφράδα 6η Φεβρουαρίου όπου σκοτώθηκαν οι πέντε εργάτριες, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κι όχι εξ αμελείας, όπως ήταν το κατηγορητήριο όταν συνελήφθησαν για πρώτη φορά κι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η στιγμή της σύλληψής του

Νωρίτερα οι αρχές είχαν προχωρήσει στην σύλληψή του. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης συνελήφθη λίγο πριν τις 16:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στον χώρο του εργοστασίου από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Ο άντρας είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας και τους αποδόθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια που είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, προέβη νωρίτερα σήμερα σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία.

Μετά από τη συλλογή νέων στοιχείων η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας της «Βιολάντα» μετατρέπεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η ίδια αυστηροποίηση ισχύει πλέον και για τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ διατηρείται η κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Η εισαγγελική λειτουργός, η οποία συμμετέχει ενεργά σε όλο το φάσμα των ερευνών, οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση καθώς το προανακριτικό υλικό καταδεικνύει εγκληματικές παραλείψεις και καταστρατήγηση της νομοθεσίας σε πολλαπλά επίπεδα.

Αποκάλυψη in

Εν τω μεταξύ, ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Τα Νέα» και «Το Βήμα», Βασίλης Λαμπρόπουλος, έκανε μια σημαντική αποκάλυψη στο in. Ιδιώτης μηχανικός είχε κληθεί από την εταιρεία το περασμένο καλοκαίρι για να πραγματοποιήσει έλεγχο στις δεξαμενές και τις σωληνώσεις.

Ο ίδιος μηχανικός ενημέρωσε τους υπευθύνους του εργοστασίου ότι στο δίκτυο παροχής προπανίου υπήρχαν πολλά προβληματικά σημεία, των οποίων η επισκευή προσδιορίσθηκε στο ύψος των 30.000 ευρώ.

Δεν υπήρξε, όμως, καμιά περαιτέρω ενέργεια κι επισκευή από τους υπευθύνους της «Βιολάντα», παρότι υπήρχαν οι καταγγελίες για την ύποπτη οσμή.

Σύμφωνα, όμως, με την κατάθεση του ίδιου μηχανικού λίγες ημέρες προ της έκρηξης, είχε κληθεί πάλι από τους υπευθύνους της εταιρείας, όχι για να επισκευάσει τα προβληματικά σημεία που είχαν εντοπισθεί από το καλοκαίρι, στο επίμαχο τμήμα του εργοστασίου που καταστράφηκε από την έκρηξη.

Η πρόσκληση του αφορούσε έργα στο δίκτυο προπανίου σε άλλο τμήμα της «Βιολάντα». Τότε, του ζητήθηκε να χρησιμοποιήσει τη φορητή συσκευή που διέθετε για να ανιχνεύσει τυχόν διαρροή προπανίου και στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου. Και αυτό λόγω των πυκνών αναφορών για την «μυστηριώδη οσμή».

Ο εν λόγω μηχανικός φαίνεται να επιχείρησε με τη φορητή συσκευή να βρει την πηγή αυτής της μυρωδιάς. Ο έλεγχος του, όμως, περιορίσθηκε στο ισόγειο που εργάζονταν οι υπάλληλοι, όπου υπήρχαν και οι σταθεροί αισθητήρες.

Στο ισόγειο, όμως, οι ενδείξεις στην φορητή συσκευή για τον εντοπισμό του προπανίου ήταν μηδενικές αφού εκεί δεν είχε εισέλθει το προπάνιο – χωρίς, όμως, η έρευνα να επεκταθεί στο αδήλωτο υπόγειο και στα χωμάτινα περιφερειακά σημεία του εργοστασίου που είχε διαχυθεί το προπάνιο.

Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνοι του εργοστασίου όταν είχαν κληθεί να καταθέσουν ή να απολογηθούν έλεγαν απλώς ότι «υπήρχαν ορισμένες ασαφείς αναφορές για διαρροή» και ουδέποτε μίλησαν για αυτές τις προσπάθειες εντοπισμού της.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
