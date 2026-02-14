newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 12:40
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία
Ελλάδα 14 Φεβρουαρίου 2026, 12:23

Αποκάλυψη in: Η άγνωστη χαμένη ευκαιρία να αποφευχθεί η τραγωδία στη «Βιολάντα» και η ύποπτη αυτοψία από την Πολεοδομία

Νέα δεδομένα στην φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα. Υπήρχε «κρυμμένος» έλεγχος …τελευταίας στιγμής για να εντοπισθεί το προπάνιο. Το έγγραφο με το «παιγνίδι» των ημερομηνιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Spotlight

Λίγα 24ωρα πριν την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»  είχε πραγματοποιηθεί –άγνωστος   μέχρι σήμερα- έλεγχος με φορητή συσκευή για τον εντοπισμό διαρροής προπανίου, χωρίς όμως να αναδείξει οτιδήποτε!  Κι έτσι χάθηκε η τελευταία, μη δημοσιοποιημένη μέχρι σήμερα, ευκαιρία αποτροπής της τραγωδίας.

Η αποκάλυψη αυτή του in, δημιουργεί νέο κύκλο ερωτημάτων σχετικά με την φονική έκρηξη στις 26 Ιανουαρίου 2026  στο εργοστάσιο παραγωγής μπισκότων και στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες που βρίσκονταν στη νυχτερινή βάρδια.

Τα ερωτήματα αυξάνονται ύστερα κι από έγγραφο του Σεπτεμβρίου 2011 που επίσης αναδεικνύει στο in σχετικά με αμφιλεγόμενη «αυτοψία» που πραγματοποίησαν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικάλων στο ίδιο εργοστάσιο.

Κι όπου όπως διαπιστώνεται η ημερομηνία (19 Σεπτεμβρίου 2011) που πραγματοποιήθηκε ο εν λόγω έλεγχος από την Πολεοδομία  συμπίπτει περιέργως  με εκείνη της υποβολής του αιτήματος  για να πραγματοποιηθεί! Δηλαδή τις ίδιες ώρες που ζητήθηκε η αυτοψία και πριν «αλέκτωρ λαλήσι τρις» εμφανίζεται να πραγματοποιήθηκε η εξέταση του κτιρίου από την τοπική πολεοδομία κι η οποία έκρινε ότι όλα βαίνουν καλώς. Κι ασφαλώς αυτή η σύμπτωση των ημερομηνιών δημιουργεί υπόνοιες για εικονικότητα αυτού του κρίσιμου ελέγχου.

Η έρευνα λοιπόν των έμπειρων αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης  Εγκλημάτων Εμπρησμού στρέφεται στον προσδιορισμό κακουργηματικών ευθυνών για «ενδεχόμενο δόλο»  του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και δύο ακόμη υπευθύνων σχετικά με την φονική έκρηξη.

Κι αυτό μετά από τις καταθέσεις πλέον τουλάχιστον 15 ατόμων για «ύποπτη  οσμή» στο εργοστάσιο, τους τελευταίους μήνες.

Όπως κι από την διαπίστωση ότι υπήρχαν σειρά κατασκευαστικών λαθών (δεν είχαν μονωτικό περιτύλιγμα, δεν είχαν  τις προβλεπόμενες συνδέσεις, ήταν σε μικρή απόσταση από το έδαφος )  στις υπόγειες σωληνώσεις μεταφοράς προπανίου από δύο δεξαμενές σε εξωτερικό χώρο.

Ωστόσο νεώτερα δεδομένα προέκυψαν από την κατάθεση μηχανικού, ειδικού σε τέτοιου είδους συστήματα παροχής προπανίου σε βιομηχανική μονάδα, ο οποίος ανέφερε ότι είχε κληθεί από το περασμένο καλοκαίρι από τους  υπευθύνους του εργοστασίου (ΣΣ πιθανάν γιατί κι αυτοί προβληματίζονταν από την ύποπτη «οσμή») να πραγματοποιήσει έλεγχο στις δεξαμενές και τις   σωληνώσεις. Όπως κατέθεσε ο ίδιος μηχανικός ενημέρωσε τους υπευθύνους του εργοστασίου ότι στο δίκτυο  παροχής προπανίου υπήρχαν πολλά προβληματικά σημεία, η επισκευή των οποίων προσδιορίσθηκε στο ύψος των 30.000 ευρώ.

Όμως δεν υπήρξε καμιά περαιτέρω ενέργεια κι επισκευή από τους υπευθύνους της «Βιολάντα» παρότι υπήρχαν οι καταγγελίες για την ύποπτη οσμή.

Όμως σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου μηχανικού λίγες ημέρες προ της έκρηξης είχε κληθεί πάλι από τους υπευθύνους της εταιρείας όχι για να επισκευάσει τα προβληματικά σημεία που είχαν εντοπισθεί  από το καλοκαίρι, στο επίμαχο τμήμα του εργοστασίου που καταστράφηκε από την έκρηξη.

Η πρόσκληση του αφορούσε έργα στο δίκτυο προπανίου σε άλλο τμήμα της «Βιολάντα». Όμως φαίνεται τότε να του ζητήθηκε να χρησιμοποιήσει φορητή συσκευή που διέθετε  για να ανιχνεύσει τυχόν διαρροή προπανίου  και στο  σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου. Κι αυτό λόγω των πυκνών αναφορών για την «μυστηριώδη οσμή».

Ο εν λόγω μηχανικός φαίνεται να επιχείρησε με την φορητή συσκευή να βρει την πηγή αυτής της μυρωδιάς, ο έλεγχος του όμως περιορίσθηκε στο ισόγειο που εργάζονταν οι υπάλληλοι , όπου υπήρχαν κι οι σταθεροί αισθητήρες.

Όμως στο ισόγειο οι ενδείξεις στην φορητή συσκευή  για τον εντοπισμό του προπανίου ήταν μηδενικές αφού εκεί δεν είχε εισέλθει το προπάνιο. Χωρίς όμως η έρευνα να επεκταθεί στο αδήλωτο υπόγειο και στα χωμάτινα περιφερειακά σημεία του εργοστασίου που είχε διαχυθεί το προπάνιο.

Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνοι του εργοστασίου όταν είχαν κληθεί να καταθέσει ή να απολογηθούν έλεγαν απλώς ότι «υπήρχαν ορισμένες ασαφείς αναφορές για διαρροή» κι ουδέποτε μίλησαν για αυτές τις προσπάθειες εντοπισμού της.

Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Στο πλευρό της 100 προσωπικότητες της τέχνης και των γραμμάτων – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κόσμος 14.02.26

Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ο Γιώργος Λάνθιμος - Πάνω από 100 προσωπικότητες υπογράφουν κείμενο στήριξης

Την παραίτηση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν ζητήσει η Γαλλία και η Γερμανία μετά από δηλώσεις της για το Ισραήλ

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 14.02.26
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)

Η Λίντσεϊ Βον ενημέρωσε από το κρεβάτι του νοσοκομείου πως θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο χειρουργεία και παράλληλα ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη που λαμβάνει, παίρνοντας έτσι δύναμη για τη δύσκολη συνέχεια.

Σύνταξη
Σύνταξη
Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη
Οικονομία 14.02.26

Ακίνητα – φαντάσματα: Τα άδεια σπίτια κλειδί για την προσιτή στέγη στην Ευρώπη

Καθώς η ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στεγαστική κρίση ετοιμάζεται να ψηφίσει την έκθεσή της, το διακύβευμα είναι σαφές: μεταρρύθμιση ή απλή διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης;

Γεωργία Κανδρή
Σύνταξη
Σύνταξη
Champions League 14.02.26

Σύνταξη
Και οι συνομιλίες συνεχίζονται... 14.02.26

Σύνταξη
Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ

Ο Κουαμέ αναμένεται να ξεκινήσει στην ενδεκάδα αντί του Μορόν στο σημερινό (14/2, 20.00) εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει ο Άρης με την ομάδα της Μαγνησίας, ενώ ο Χιμένεθ αναμένεται να κάνει και άλλες αλλαγές.

Σύνταξη
