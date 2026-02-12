Την ώρα που οι υπεύθυνοι της εταιρείας Βιολάντα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών μετά το εργατικό δυστύχημα που κόστιζε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, έρχεται στο φως μία υπόθεση παράνομης διακίνησης υγραερίου στην οποία εμπλέκεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ANT1 η «Βιολάντα» και μία ακόμη εταιρεία δήλωναν ψευδώς ότι αγόραζαν το βιομηχανικό υγραέριο, αλλά αυτό κατέληγε σε πρατήρια.

Για την υπόθεση η γενική διεύθυνση τελωνείων και ΕΦΚ του τελωνείου Λάρισας κινήθηκε νομικά κατά πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων και του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για την έκδοση τιμολογίων αγοράς υγραερίου που αφορούσαν την διακίνηση 7 τόνων που εμφανίσθηκε ως βιομηχανικό αλλά είχε διατεθεί σε πρατήρια της περιοχής της Θεσσαλίας και τη Στερεάς Ελλάδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι υπεύθυνοι της «Βιολάντα» και μιας ακόμη εταιρείας του ομίλου, δήλωναν ότι αγόραζαν βιομηχανικό υγραέριο, το οποίο στην πραγματικότητα δινόταν στα πρατήρια, και έτσι εισέπρατταν την διαφορά το φόρου, δηλαδή 360 ευρώ τον τόνο.

Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» πλήρωσε τους φόρους και τα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης στα Τρίκαλα και σήμερα (12.02.2026) αναμένεται να πάρει και άλλες καταθέσεις -περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα αυτή τη φορά- με σκοπό να φωτιστούν όλα τα «σκοτεινά» σημεία της υπόθεσης.

Μηχανολόγοι, εγκαταστάτες και υπεύθυνοι εταιρειών που πιστοποίησαν την καλή λειτουργεία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου αλλά και των σωληνώσεων της Βιολάντα, αναμένεται να καταθέσουν στις αρχές τις επόμενες ώρες. Υπενθυμίζεται πως κατά την έρευνα, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου η οποία προκάλεσε και την έκρηξη.