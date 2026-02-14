Σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Bιολάντα» προχώρησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μετά τη συλλογή νέων στοιχείων η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας μετατρέπεται από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η ίδια αυστηροποίηση ισχύει πλέον και για τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού, ενώ διατηρείται η κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η εισαγγελική λειτουργός, η οποία συμμετέχει ενεργά σε όλο το φάσμα των ερευνών, οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση καθώς το προανακριτικό υλικό καταδεικνύει εγκληματικές παραλείψεις και καταστρατήγηση της νομοθεσίας σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων.

Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο εργοστάσιο υπήρχε έντονη οσμή τους τελευταίους μήνες γεγονός που είχε επισημανθεί στη διοίκηση αλλά δεν ελήφθη κανένα μέτρο.

Αποκάλυψη in: Έγιναν μερικοί έλεγχοι για τη διαρροή στη Βιολάντα

Ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «Τα Νέα» και «Το Βήμα», Βασίλης Λαμπρόπουλος προχώρησε μάλιστα σε μία σημαντική αποκάλυψη σήμερα στο in. Ιδιώτης μηχανικός είχε κληθεί από την εταιρεία το περασμένο καλοκαίρι για να πραγματοποιήσει έλεγχο στις δεξαμενές και τις σωληνώσεις.

Ο ίδιος μηχανικός ενημέρωσε τους υπευθύνους του εργοστασίου ότι στο δίκτυο παροχής προπανίου υπήρχαν πολλά προβληματικά σημεία, η επισκευή των οποίων προσδιορίσθηκε στο ύψος των 30.000 ευρώ.

Όμως δεν υπήρξε καμιά περαιτέρω ενέργεια κι επισκευή από τους υπευθύνους της «Βιολάντα» παρότι υπήρχαν οι καταγγελίες για την ύποπτη οσμή.

Όμως σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου μηχανικού λίγες ημέρες προ της έκρηξης είχε κληθεί πάλι από τους υπευθύνους της εταιρείας όχι για να επισκευάσει τα προβληματικά σημεία που είχαν εντοπισθεί από το καλοκαίρι, στο επίμαχο τμήμα του εργοστασίου που καταστράφηκε από την έκρηξη.

Η πρόσκληση του αφορούσε έργα στο δίκτυο προπανίου σε άλλο τμήμα της «Βιολάντα». Τότε του ζητήθηκε να χρησιμοποιήσει τη φορητή συσκευή που διέθετε για να ανιχνεύσει τυχόν διαρροή προπανίου και στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου. Κι αυτό λόγω των πυκνών αναφορών για την «μυστηριώδη οσμή».

Ο εν λόγω μηχανικός φαίνεται να επιχείρησε με την φορητή συσκευή να βρει την πηγή αυτής της μυρωδιάς, ο έλεγχος του όμως περιορίσθηκε στο ισόγειο που εργάζονταν οι υπάλληλοι, όπου υπήρχαν κι οι σταθεροί αισθητήρες.

Όμως στο ισόγειο οι ενδείξεις στην φορητή συσκευή για τον εντοπισμό του προπανίου ήταν μηδενικές αφού εκεί δεν είχε εισέλθει το προπάνιο. Χωρίς όμως η έρευνα να επεκταθεί στο αδήλωτο υπόγειο και στα χωμάτινα περιφερειακά σημεία του εργοστασίου που είχε διαχυθεί το προπάνιο.

Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνοι του εργοστασίου όταν είχαν κληθεί να καταθέσουν ή να απολογηθούν έλεγαν απλώς ότι «υπήρχαν ορισμένες ασαφείς αναφορές για διαρροή» κι ουδέποτε μίλησαν για αυτές τις προσπάθειες εντοπισμού της.