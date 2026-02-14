Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», καθώς συνελήφθη ο 54χρονος ιδιοκτήτης μέσα στην επιχείρηση.

Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού περνούν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Τον οδηγούν στο αυτοκίνητα της υπηρεσίας και τον μεταφέρουν ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Είχε προηγηθεί ένταλμα του ανακριτή για να συλληφθεί ξανά. Πλέον αντιμετωπίζει το κακούργημα της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο ιδιοκτήτης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και έως τότε θα κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

Οι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη – Αποκάλυψη MEGA

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι λόγοι που οδήγησαν στην αλλαγή του κατηγορητηρίου και στη σύλληψη του ιδιοκτήτη είναι έξι.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν 15 καταθέσεις υπαλλήλων που αναφέρουν πως είχαν προειδοποιήσει για διαρροή.

Επίσης, διαπιστώθηκε πως δεν εγκρίθηκε κονδύλι για επισκευή σωληνώσεων. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης ένας τεχνικός κατέθεσε πως ζήτησε να γίνουν επισκευές στις σωληνώσεις αξίας 30.000 ευρώ αλλά δεν εγκρίθηκε το ποσό.

Παράλληλα, υπήρξαν πολλά κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις και προβλήματα στο δίκτυο δεξαμενών. Επιπλέον. έγινε απόκρυψη ελέγχου για διαρροή προπανίου ενώ υπήρξαν και ενδείξεις εικονικών αυτοψιών της Πολεοδομίας.

Το MEGA εξασφάλισε το έγγραφο που αποδεικνύει πως έγιναν εικονικές αυτοψίες της Πολεοδομίας:

Δύο καταθέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, φωτίζουν τα ένοχα μυστικά.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους.

Τα στοιχεία που αγνοήθηκαν

20 ημέρες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Καταθέσεις από μηχανολόγους και υδραυλικούς που πιστοποίησαν τη λειτουργία των μοιραίων δεξαμενών προπανίου αλλά και των σωληνώσεων της Βιολάντα, αναμένεται να ρίξουν φως στα «θολά» σημεία που οδήγησαν σε παραλείψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα «προέβλεπαν» τη διαρροή του προπανίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

«Αγνοούσαν όλες τις προειδοποιήσεις που έκαναν οι εργαζόμενοι για ένα προδιαγεγραμμένο πραγματικά εργοδοτικό έγκλημα», είπε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρίκαλων.

Η εισαγγελική λειτουργός που έλαβε την πολυσέλιδη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σύμφωνα πληροφορίες διαπίστωσε στο προανακριτικό υλικό εγκληματικές παραλείψεις.

Πριν από πέντε μήνες υπήρξαν αναφορές για οσμές αερίου, οι οποίες ωστόσο δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Όπως διαπιστώθηκε, οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.