Βιολάντα: «Με προσωρινή άδεια που είχε λήξει το 2022 λειτουργούσε το εργοστάσιο» – Τι λέει ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων

Χωρίς άδεια λειτουργούσε από το 2022 το εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με τραγικό απολογισμό πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων Χρήστος Πατούνας, στο εργοστάσιο είχε χορηγηθεί προσωρινή άδεια διάρκειας 2 ετών τον Φεβρουάριο του 2020 η οποία δεν ανανεώθηκε ποτέ.

Η προσωρινή άδεια

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κ. Πατούνα, στις 13 Φεβρουαρίου 2020, η επιχείρηση υπέβαλε αίτηση στην Περιφέρεια για προσωρινή άδεια εγκατάστασης.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2020, η Περιφέρεια χορήγηση προσωρινή άδεια λειτουργίας για δύο χρόνια με τον όρο της μετάθεσης των δεξαμενών προπανίου κατά δύο μέτρα. Δηλαδή από τα 5,5 μέτρα στα 7,5 μέτρα.

Δύο χρόνια μετά καμιά εργασία δεν είχε γίνει ενώ όπως επισημαίνει ο κ. Πατούνας δεν υπάρχει πουθενά και η ανανέωση της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου.

Μάλιστα όπως τονίζει αν τότε είχαν γίνει οι εργασίας για την μετατόπιση των δεξαμενών θα είχε διαπιστωθεί η διάβρωση στις σωληνώσεις προπανίου και δεν θα φτάναμε 4 χρόνια μετά τη φονική έκρηξη.

<br />

Την ίδια ώρα όπως αποκάλυψε το Live News στη συμπληρωματική δικογραφία που συνέταξαν οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ και διαβίβασαν στην εισαγγελέα, περιέχονται περίπου 15 καταθέσεις που αποδεικνύουν ότι η οσμή προπανίου ήταν έντονη ήδη από τον Ιούνιο.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» πρέπει να εξηγήσει γιατί είπε όχι σε κονδύλι 30.000 ευρώ για επισκευές σωλήνων, γιατί υπήρχαν κατασκευαστικά λάθη και να απαντήσει στις κατηγορίες για εικονικές αυτοψίες που θεωρητικά θα έπρεπε να γίνονται ανά πενταετία, ενώ το εργοστάσιο φέρεται να ελεγχόταν ακόμα και αυθημερόν για εργασίες αποπεράτωσης, κάτι που προκαλεί εντύπωση.

Πλέον, η αναβάθμιση των κατηγοριών οδηγεί ακόμα και σε ισόβια, αφού το κακούργημα είναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Τι λέει ο τοπογράφος

Στο Live News μίλησε και ο τοπογράφος που συνέταξε την έκθεση στην οποία φαίνεται στα χαρτιά ότι οι δεξαμενές είχαν απόσταση 7,5 μέτρα και όχι 5,5 μέτρα.

«Όταν κατατέθηκε η πρώτη άδεια για το ‘Βιολάντα’, οι δεξαμενές είχαν μετρηθεί σε απόσταση 7,70 μέτρα από το κτίριο. Αυτό το τοπογραφικό ήταν του 2018 και αυτό ισχύει και μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτά είχα εγώ ως δεδομένα τότε. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Ήταν από το ΄18 μέχρι το ’24. Δεν έχει αλλάξει κάτι στις δεξαμενές πίσω. Αυτό είχα δει εγώ τότε. Αυτό είχα καταγράψει. Αυτό μου είχαν πει τότε για την απόσταση. Να σας πω την αλήθεια, να πάω να τις μετρήσω. Να δω είναι σε διαφορετική απόσταση; Δεν ξέρω. Εμένα μου είχαν ζητήσει να κάνω αυτά που είχα να κάνω. Δεν ξέρω για το 2020 που μου λέτε ότι τους λέγανε ότι πρέπει να μετακινήσουν τις δεξαμενές. Δεν έγινε καμία αναθεώρηση οικονομικής άδειας από εμένα ποτέ. Η αναθεώρηση έγινε το ’25 και παρέμενε το ίδιο. Δεν γνωρίζω αν έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται είχα κάνει αυτοψία. Αυτά μου τα είχαν δώσει. Και τοπογραφικά είχαν γίνει τότε σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας πω, αυτό ξέρω ότι είναι. Στα 7,70 ξέρω ότι ήταν. Αυτό μου είχαν δώσει. Είχαμε δώσει τότε, να πούμε. Είχαμε κάνει και έλεγχο από ό,τι θυμάμαι, σε αυτό το κομμάτι», λέει ο τοπογράφος της «Βιολάντα».

Για το υπόγειο

«Το πρόβλημα δεν είναι η δήλωση του υπογείου. Το πρόβλημα ήταν η χρηστικότητα του υπογείου. Αυτό ήταν ένα υπόγειο που ήταν άχρηστο τελείως. Άχρηστο έτσι όπως το ήξερα εγώ, όταν είχα πάει το ’18. Δηλαδή ήταν ένα υπόγειο που ήταν μέσα στην μούχλα και τελείως παρατημένο. Μία πόρτα κλειδωμένη μόνιμα ήταν εκεί κάτω. Με ρωτάτε αν έπρεπε να δηλωθεί. Αφού μου είχαν πει ότι θα κλειστεί. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Ούτε καν το ξανακοίταξα εγώ το υπόγειο. Εμένα με ενδιέφερε το χρηστικό κομμάτι του. Να σας πω κάτι; Σκεφτείτε. Το αέριο θα σταματούσε να πάει άμα είχα δηλώσει εγώ; Ή νομίζετε ότι θα υπήρχε κάποια καλύτερη πυροπροστασία; Γνωρίζετε πολύ καλά άμα ρωτήσετε ότι σε αυτή την περίπτωση το μοναδικό που θα χρειαζόταν σε αυτό το υπόγειο θα ήταν δύο πυροσβεστήρες και ένα exit κινδύνου. Θα πήγαινε το αέριο και θα έλεγε ‘α, εδώ είναι δηλωμένο, φεύγω;’ Δεν γίνεται. Ξέρετε πόσα υπόγεια δεν έχουν καταγραφεί; Γιατί δεν ήταν χρηστικό. Μου είπαν δεν χρησιμοποιείται. Μου είπαν ότι θα το έκλειναν κάποια στιγμή. Γιατί δεν χρησιμοποιείται. Μακάρι να είχαν αποφασίσει να το χρησιμοποιήσουν. Γιατί θα κυκλοφορούσε κόσμος εκεί μέσα. Κάποιος θα έμπαινε και θα μύριζε αυτό το πράγμα».