Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της «συμμορίας των 8» που συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω Τιθορέας, έρχεται στη δημοσιότητα. Στο βίντεο καταγράφεται το «χτύπημα» του Φεβρουαρίου στα Λουτρά Ωραίας Ελένης.
Οι ληστές επιχείρησαν να διαρρήξουν το ΑΤΜ από την πίσω πλευρά, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό
Συγκεκριμένα, 9 Φεβρουαρίου, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα, προσέγγισαν το ΑΤΜ τράπεζας, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στην πρόσοψη καταστήματος, στη Λεωφόρο Επιδαύρου στα Λουτρά Ωραίας Ελένης και προσπάθησαν να διαρρήξουν την πρόσοψη του ΑΤΜ, με χρήση τροχού, βαριοπούλας και λοστού.
Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο βίντεο, αφού έθραυσαν τη βιτρίνα του καταστήματος, προσπάθησαν να διαρρήξουν το συγκεκριμένο ΑΤΜ από την πίσω πλευρά του, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό.
Στο συγκεκριμένο βίντεο καταγράφεται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού να κρατάει όπλο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα σε περιοχές της Αθήνας, του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας, της Νέας Ιωνίας, της Αιγείρας Αχαΐας και της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας.
Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης.
Η ληστεία στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας
Πρωινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, δύο δράστες εισήλθαν στο υποκατάστημα, αρχικά προσποιούμενοι τους ηλικιωμένους, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια.
Στη συνέχεια, με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου scorpion, ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν συνολικά το ποσό των 217.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της ληστείας τρίτος δράστης, ο οποίος κρατούσε καλάσνικοφ, παρέμενε εξωτερικά της πόρτας εισόδου επιτηρώντας τον χώρο.
Έπειτα οι δράστες διέφυγαν επιβιβαζόμενοι σε Ι.Χ., το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, όπου τους ανέμενε τέταρτος συνεργός τους ως οδηγός.
Αφού εγκατέλειψαν το συγκεκριμένο όχημα στην περιοχή Αγία Μαρίνα, επιβιβάστηκαν σε διαφορετικό Ι.Χ., το οποίο έφερε επίσης πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο τους ανέμενε πέμπτος συνεργός τους ως οδηγός και κινήθηκαν στον Νομό Βοιωτίας.
Οι διώξεις
Ο εισαγγελέας τούς άσκησε δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.
Συγκεκριμένα, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ληστείες από κοινού κατά συρροή, παράνομη κατοχή και οπλοφορία πολεμικών όπλων, όπως τυφέκια και χειροβομβίδες, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση, βία κατά υπαλλήλων, καθώς και παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.
