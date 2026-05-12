Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για οκτώ ένοπλες ληστείες αλλά και για ανατινάξεις ΑΤΜ, από τα οποία άρπαξαν χρήματα, καθώς και άλλες έκνομες ενέργειες εξετάζονται τα οκτώ άτομα που συνελήφθησαν χθες λίγες ώρες μετά την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα, στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές.

Οι επιθέσεις σε ΑΤΜ εξετάζονται, καθώς στα σπίτια τους, εκτός από τον βαρύ οπλισμό, βρέθηκαν και καμένα χαρτονομίσματα, που εκτιμάται ότι προέρχονται από τις ανατινάξεις στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες της χθεσινής ληστείας, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, είχαν στην κατοχή τους δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, περίπου 200.000 ευρώ.

Ακολούθησαν επιχειρήσεις σε Λουτράκι και Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν τα καμένα χαρτονομίσματα, γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, όπου ανέφερε ότι «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείας και επρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα».

Kατά τη σύλληψή τους, οι δράστες είχαν στην κατοχή τους δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση

Για την υπόθεση θα γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ το απόγευμα. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο από την ομάδα των ληστών είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΔΑΟΕ, μετά την ένοπλη ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, τον Απρίλιο του 2025, όπου είχαν δράσει με πανομοιότυπο τρόπο με τη χθεσινή ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Όλοι οι συλληφθέντες είναι ηλικίας έως 33 ετών και δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τις Αρχές. Μόνο ένας είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά και αθλητική βία, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τρεις έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε επεισόδια με αστυνομικούς.

«Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

Ο αντιδήμαρχος της περιοχής και αυτόπτης μάρτυρας, Χρήστος Τσεκούρας, περιέγραψε στο ΕΡΤnews λεπτό προς λεπτό την είσοδο των δραστών μέσα στην τράπεζα.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι αρχικά βρέθηκε πολύ κοντά σε έναν από τους δράστες χωρίς να αντιληφθεί τι συνέβαινε. Όπως περιέγραψε, ένας ψηλός άνδρας τον έσπρωξε και κατευθύνθηκε προς την είσοδο της τράπεζας, σε απόσταση λίγων μέτρων. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όπως είπε, ο ίδιος άνδρας έβγαλε καλάσνικοφ με σπαστό κοντάκι.

«Δεν μίλησε σε κανέναν, δεν είπε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ότι οι δράστες παρέμειναν απολύτως ψύχραιμοι και οργανωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ληστεία διήρκεσε περίπου μισή ώρα, χρονικό διάστημα που οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τη χρονοκαθυστέρηση του χρηματοκιβωτίου.

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι οι δράστες εμφανίστηκαν μεταμφιεσμένοι, με ψεύτικα γένια και μαύρα ρούχα. «Ήταν δίπλα μας, πέρασαν δίπλα μας», σημείωσε, περιγράφοντας τη στιγμή της εισόδου τους.

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες αποχώρησαν ήρεμα και ανενόχλητοι, κρατώντας τη λεία, ενώ λίγα λεπτά αργότερα εγκατέλειψαν την περιοχή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «έβγαιναν σαν να μη συμβαίνει τίποτα».