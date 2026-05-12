newspaper
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Ελλάδα 12 Μαΐου 2026, 12:35

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»

Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Για οκτώ ένοπλες ληστείες αλλά και για ανατινάξεις ΑΤΜ, από τα οποία άρπαξαν χρήματα, καθώς και άλλες έκνομες ενέργειες εξετάζονται τα οκτώ άτομα που συνελήφθησαν χθες λίγες ώρες μετά την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα, στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές.

Οι επιθέσεις σε ΑΤΜ εξετάζονται, καθώς στα σπίτια τους, εκτός από τον βαρύ οπλισμό, βρέθηκαν και καμένα χαρτονομίσματα, που εκτιμάται ότι προέρχονται από τις ανατινάξεις στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες της χθεσινής ληστείας, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, είχαν στην κατοχή τους δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, περίπου 200.000 ευρώ.

Ακολούθησαν επιχειρήσεις σε Λουτράκι και Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν τα καμένα χαρτονομίσματα, γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, όπου ανέφερε ότι «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείας και επρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα».

Kατά τη σύλληψή τους, οι δράστες είχαν στην κατοχή τους δύο χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση

Για την υπόθεση θα γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ το απόγευμα. Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο από την ομάδα των ληστών είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από την ΔΑΟΕ, μετά την ένοπλη ληστεία στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, τον Απρίλιο του 2025, όπου είχαν δράσει με πανομοιότυπο τρόπο με τη χθεσινή ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Όλοι οι συλληφθέντες είναι ηλικίας έως 33 ετών και δεν έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τις Αρχές. Μόνο ένας είναι σεσημασμένος για ναρκωτικά και αθλητική βία, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τρεις έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε επεισόδια με αστυνομικούς.

«Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

Ο αντιδήμαρχος της περιοχής και αυτόπτης μάρτυρας, Χρήστος Τσεκούρας, περιέγραψε στο ΕΡΤnews λεπτό προς λεπτό την είσοδο των δραστών μέσα στην τράπεζα.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι αρχικά βρέθηκε πολύ κοντά σε έναν από τους δράστες χωρίς να αντιληφθεί τι συνέβαινε. Όπως περιέγραψε, ένας ψηλός άνδρας τον έσπρωξε και κατευθύνθηκε προς την είσοδο της τράπεζας, σε απόσταση λίγων μέτρων. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όπως είπε, ο ίδιος άνδρας έβγαλε καλάσνικοφ με σπαστό κοντάκι.

«Δεν μίλησε σε κανέναν, δεν είπε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ότι οι δράστες παρέμειναν απολύτως ψύχραιμοι και οργανωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ληστεία διήρκεσε περίπου μισή ώρα, χρονικό διάστημα που οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τη χρονοκαθυστέρηση του χρηματοκιβωτίου.

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι οι δράστες εμφανίστηκαν μεταμφιεσμένοι, με ψεύτικα γένια και μαύρα ρούχα. «Ήταν δίπλα μας, πέρασαν δίπλα μας», σημείωσε, περιγράφοντας τη στιγμή της εισόδου τους.

Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι οι δράστες αποχώρησαν ήρεμα και ανενόχλητοι, κρατώντας τη λεία, ενώ λίγα λεπτά αργότερα εγκατέλειψαν την περιοχή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «έβγαιναν σαν να μη συμβαίνει τίποτα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UBS: Ισχυρές προοπτικές για Εθνική Τράπεζα και Eurobank

UBS: Ισχυρές προοπτικές για Εθνική Τράπεζα και Eurobank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Κόσμος
Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΑΔΕΔΥ: Απεργία για αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού – Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Την Τετάρτη 12.05.26

ΑΔΕΔΥ: Απεργία για αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού - Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου - Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος

Σύνταξη
Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του
Ελλάδα 12.05.26

Σήμερα η απολογία του 30χρονου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας - Τι λέει ο δικηγόρος της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύνταξη
Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
Κάτω Πατήσια 12.05.26

Συναγερμός για πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
Ελλάδα 12.05.26

Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο

Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 12.05.26

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Σύνταξη
Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!

Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Σύνταξη
Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Τοπόσημο 12.05.26

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos

Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Μυστήριο 12.05.26

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα

Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Σύνταξη
Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Σύνταξη
Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα
Αίνιγμα 12.05.26

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα

Με δύο νέες ταινίες στις αποσκευές της και τον πιστό της σκύλο, τον Τζακ, στο πλευρό της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες -εκεί όπου πριν από έξι δεκαετίες ξεκίνησε ο μύθος της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Σύνταξη
Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Μπάσκετ 12.05.26

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)

Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Σύνταξη
Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης 12.05.26

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πορτογαλία: Τρομερό ξύλο σε ματς του πρωταθλήματος μπάσκετ με 11 αποβολές και παρέμβαση εισαγγελέα (vid)
Μπάσκετ 12.05.26

Πορτογαλία: Τρομερό ξύλο σε ματς του πρωταθλήματος μπάσκετ με 11 αποβολές και παρέμβαση εισαγγελέα (vid)

Σκηνές χάους επικράτησαν σε αγώνα πλέι οφ του πορτογαλικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όταν μετά από γενική σύρραξη και... τρομερό ξύλο, οι διαιτητές απέβαλλαν 11 παίκτες και έπειτα παρενέβη και εισαγγελέας.

Σύνταξη
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου
Buongiorno 12.05.26

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

Ποινική δίωξη σε βάρος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ασκήθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση, με τη διαμάχη της με την Έλενα Χριστοπούλου να περνά πλέον στις δικαστικές αίθουσες

Σύνταξη
Πάρτι, αλκοόλ, «αέριο γέλιου» και escorts: Σκάνδαλο στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντέζ (vids)
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Πάρτι, αλκοόλ, «αέριο γέλιου» και escorts: Σκάνδαλο στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντέζ (vids)

Σκάνδαλο στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά τις αποκαλύψεις που κάνουν λόγο για ξέφρενα πάρτι με χρήση ουσιών, αλκοόλ και... παρέα πολυτελείας για πρώην και νυν παίκτες της Μίλαν, με «οργανωτή» τον Τεό Ερναντέζ.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Cookies