Έλαβε προθεσμία ο ιδιοκτήτης για τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – Την Τετάρτη η απολογία

νώπιον του ανακριτή Τρικάλων βρέθηκε την Τρίτη ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο έπειτα από επιχείρηση στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εντός του εργοστασίου.

Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε την απόφαση της εισαγγελίας για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σχετικά με τη φονική έκρηξη με θύματα πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως μετά τα νέα ευρήματα της ΔΑΕΕ, οι αρχικές κατηγορίες μετατράπηκαν από πλημμελήματα εξ αμελείας σε κακουργήματα με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Έξω από τα Δικαστήρια Τρικάλων είχαν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον εργοδότη τους.

Η παρουσία τους προκάλεσε αντιδράσεις από διερχόμενους πολίτες, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί περαιτέρω ένταση.

Πραγματογνωμοσύνη και καταθέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα των πραγματογνωμόνων καταγράφουν σοβαρές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις.

Εντοπίστηκε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων με το ισόγειο κτήριο που καταστράφηκε ολοσχερώς. Στο δίκτυο αυτό διαπιστώθηκαν σημεία διάτρησης και εκτεταμένη διάβρωση, ενώ εξετάζεται αν η διαρροή προπανίου οφείλεται σε φθορά της υπόγειας σωλήνας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα συστήματα ασφαλείας.

Η βάνα αποκοπής αερίου φέρεται να μην ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής και να μην βρισκόταν στον κεντρικό αγωγό, αλλά σε διακλάδωση, γεγονός που – σύμφωνα με ειδικούς – θα δυσχέραινε ή θα καθιστούσε αδύνατη την αυτόματη διακοπή της παροχής σε περίπτωση διαρροής.

Επιπλέον, ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές στο κτήριο, εκτιμάται ότι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η ηλεκτροβάνα φέρεται να ήταν αποσυνδεδεμένη.

Καταθέσεις εργαζομένων αναφέρουν ότι έντονη οσμή αερίου είχε γίνει αντιληπτή μήνες πριν από το δυστύχημα και ότι είχαν υπάρξει σχετικές επισημάνσεις προς προϊσταμένους, χωρίς – όπως υποστηρίζεται – να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα. Από τη διοίκηση φέρεται να αποδόθηκε η οσμή σε άλλες αιτίες, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Παράλληλα, η Περιφέρεια προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας της εταιρείας στη Λάρισα, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών και πυροπροστασίας, καθώς και απουσία επικαιροποιημένης μελέτης πυροπροστασίας.