Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 17 Φεβρουαρίου 2026, 13:50

Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για τις συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα την ώρα που το δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη έχει σφραγιστεί από τις αρχές γιατί δεν τηρούσε τα μέτρα ασφαλείας, ενώ ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο.

Μάλιστα στο δεύτερο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα η εταιρεία ανακοίνωσε χθες ότι προχωρά στο προσωρινό κλείσιμό του για τεχνικές εργασίες, ενώ όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ του in η απόφαση για να μπει λουκέτο ήταν της Περιφέρειας για λόγους ασφαλείας καθώς ούτε αυτές οι εγκαταστάσεις διέθεταν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών που να βρίσκονται σε ισχύ όπως και πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα εντοπίστηκε επίσης διαρροή αερίου, γεγονός που έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις στο στόχαστρο των αρχών έχει μπει και το τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας με τις έρευνες από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μικτά κλιμάκια ελέγχουν τους χώρους και τα πιστοποιητικά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν σε αυτή την περίπτωση τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία κανόνες ασφαλείας.

Νέες μαρτυρίες εργαζομένων – «Αποπνικτική ατμόσφαιρα»

Την ίδια στιγμή νέες καταγγελίες εργαζομένων κάνουν λόγο για αποπνικτική ατμόσφαιρα από την έντονη δυσοσμία στο εργοστάσιο των Τρικάλων το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από την έκρηξη.

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο Βιολάντα, Χρήστος Πατούνας, έκανε γνωστό ότι η δικογραφία ξεπερνά τις 1.500 σελίδες

Σύμφωνα με το ERTnews, το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.

Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης το προηγούμενο διάστημα από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου, αλλά αυτό που άκουσαν να του λένε είναι ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.

Βιολάντα

Καταλυτικά στοιχεία κατά του ιδιοκτήτη

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο Βιολάντα, Χρήστος Πατούνας, έκανε γνωστό ότι η δικογραφία ξεπερνά τις 1.500 σελίδες, ενώ ανέφερε ότι «όλα τα στοιχεία είναι καταλυτικά και στηρίζουν απόλυτα το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει την ευθύνη».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι θα διερευνηθούν ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων, όλων αυτών που υπέγραψαν συγκεκριμένες μελέτες, αδειοδότηση, όπως επίσης και «φυσικών προσώπων που στελεχώνουν τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, την Πυροσβεστική, την Επιθεώρηση Εργασίας, την Πολεοδομία».

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου που ήταν να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, πήρε προθεσμία για μία μέρα.

Οι δικηγόροι του ζήτησαν την προθεσμία ώστε να ετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιχειρήσουν να στρέψουν την προσοχή των αρχών σε όσους υπέγραψαν τα τοπογραφικά σχέδια και σε όσους έκαναν αυτοψίες και δεν εντόπισαν τη διαρροή.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
