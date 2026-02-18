Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων σε ανακοίνωσή του καταγγέλλει ότι η συγκέντρωση κάποιων εργαζομένων της Βιολάντα έξω από τα δικαστήρια προς υποστήριξη του ιδιοκτήτη κάθε άλλο παρά αυθόρμητη ήταν, αλλά «έγινε μετά από οργανωμένη παρέμβαση της εργοδοσίας μέσω ενός στενού πυρήνα στελεχών της επιχείρησης και συγγενών του εργοδότη».

Ταυτόχρονα απευθύνει κάλεσμα στους εργαζόμενους της εταιρείας Βιολάντα και σε αυτούς που ενέδωσαν σε αυτή την «καθοδηγούμενη» ενέργεια να συμμετάσχουν στις διαδικασίες των σωματείων προκειμένου να διεκδικήσουν οργανωμένα τη δουλειά τους και το εισόδημά τους – για τα οποία αισθάνονται «δικαιολογημένη αβεβαιότητα»- απέναντι στον εργοδότη και το υπουργείο Εργασίας.

Λιατίφης στο in: Συγκεντρώσεις καθ΄ υπόδειξη της εργοδοσίας

Μιλώντας στο in, ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σημείωσε πως τα στελέχη που σχεδίασαν και καθοδήγησαν τις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Τζιωρτζιώτη χθες και προχθές στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων αλλά και στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων είναι πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν βάλει εμπόδια στη δράση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων .

«Κάποια -όχι λίγα- από τα πρόσωπα που είδαμε σε αυτές τις συγκεντρώσεις συμπαράστασης στον Τζιωρτζιώτη είναι αυτοί που μας εμπόδιζαν το περασμένο καλοκαίρι να μπούμε μέσα στη Βιολάντα και να κάνουμε ενημέρωση στους εργαζόμενους. Μας έχουν βάλει και άλλες φορές προσχώματα. Είναι συγκεντρώσεις που γίνονται καθ’ υπόδειξη της εργοδοσίας και είναι στενάχωρο να συμβαίνουν μετά από αυτές τις τόσο δραματικές και συγκλονιστικές αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, με εργαζόμενες που έτσουζαν τα μάτια τους και κάλυπταν τη μύτη τους λόγω της διαρροής του προπανίου. Εμείς συνεχίζουμε να απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους και να τους ζητάμε να συμμετάσχουν στη σύσκεψη των σωματείων. Η συμμετοχή τους είναι σημαντική»

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων μ’ αφορμή την συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό έγκλημα των Τεμπών οργανώνει σύσκεψη σωματείων και φορέων την Πέμπτη 6:30μ.μ στην αίθουσα συνελεύσεων του.

Επειδή όλο αυτό το διάστημα συγκλονίζει την πόλη μας και όλη τη χώρα το εργοδοτικό έγκλημα στη ‘ Βιολάντα’ το οποίο αποτελεί άλλο ένα κρίκο στην αλυσίδα ενός ακήρυχτου πολέμου που διεξάγεται καθημερινά στις ζωές μας, απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα σ’ αυτούς της ‘Βιολάντα’ να παρευρεθούν στην σύσκεψη, για να συζητήσουμε όλα όσα αφορούν τις ζωές μας από την σκοπιά των δικών μας συμφερόντων και την οργάνωση της δράσης μας.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους ελέγχους που έχουν γίνει και από τις μαρτυρίες εργαζομένων και άλλων, που είδαν το φως της δημοσιότητας, έχουν αποκαλυφθεί μια σειρά στοιχεία για τις ευθύνες της εργοδοσίας και επιβεβαιώνουν όσα από την πρώτη στιγμή ανέδειξε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών.

Καθοδηγούμενη προσπάθεια από την εργοδοσία

Οι πρόσφατες συγκεντρώσεις κάποιον εργαζομένων της ‘ΒΙΟΛΑΝΤΑ’ έξω από την αστυνομική διεύθυνση και τα δικαστήρια δεν είναι καθόλου αυθόρμητες έγιναν με οργανωμένη παρέμβαση της εργοδοσίας μέσω ενός στενού πυρήνα στελεχών της επιχείρησης και συγγενών του εργοδότη. Σε όσους εργαζομένους ενέδωσαν σ’ αυτή την καθοδηγούμενη προσπάθεια, να φτιαχτεί ένα ιδανικό προφίλ για τον εργοδότη αλλά και συνολικά σε όλους τους εργαζόμενους, απευθυνόμαστε για να σκεφτούν ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται:

Πρώτον με το ότι θα μπορούσαν κάποιοι από αυτούς να ήταν στην θέση των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Δεύτερον ότι εργοδότης και εργαζόμενοι δεν είναι στην ίδια θέση αλλά τα κέρδη του εργοδότη και η ανάπτυξη του πάτησαν πάνω σε απλήρωτες υπερωρίες, σε νυχτερινά ή αργίες που δεν πληρωνόταν, σε αποζημιώσεις που δεν δίνονταν και γενικότερα σε πολύ δύσκολες συνθήκες δουλειάς, με υπερεντατικοποίηση και υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων.

Τρίτον η δικαιολογημένη αβεβαιότητα που αισθάνονται για την δουλειά τους και το εισόδημα τους πρέπει να γίνει οργανωμένη διεκδίκηση από τον εργοδότη και από το Υπουργείο Εργασίας να διασφαλίσουν τους μισθούς τους για όσο χρονικό διάστημα παραμένει η επιχείρηση κλειστή και στα τρία εργοστάσια. Με το άνοιγμα της επιχείρησης να διεκδικήσουν ανθρώπινα ωράρια και συνθήκες εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας και μισθούς στο ύψος των αναγκών τους.

Οι εργαζόμενοι έχουν την δύναμη να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από την οργάνωση τους στους χώρους δουλειάς απέναντι από την εργοδοσία και τα στηρίγματα της.

Καμιά αναμονή κανένας εφησυχασμός οργάνωση παντού.

Όχι στον φόβο και την υποταγή.

Να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε.

Ανακοίνωση μερίδας εργαζομένων στη Βιολάντα

Ταυτόχρονα χθες διακινήθηκε ένα κείμενο στήριξης στον εργοδότη που φέρεται να υπογράφουν 256 εργαζόμενοι της Βιολάντα ΑΕ χωρίς να αναφέρονται ονόματα ή θέσεις εργασίας. Στην ανακοίνωση αυτή αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είχε «προσωπικό ενδιαφέρον» για τους εργαζόμενους και ότι στάθηκε «δίπλα τους» ως «συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές».

Αναφέρεται ακόμα ότι δεν κρίνουν «τα νομικά ζητήματα» αλλά παρεμβαίνουν γιατί η «δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται (σ.σ. για τον ιδιοκτήτη) δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία».

Όλα λέει η ανακοίνωση

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους.

Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές.

Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον.

Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του.

Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία.

Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ.

Τρίκαλα 17.02.2026»