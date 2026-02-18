newspaper
Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό – Σημειωτόν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες
Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
Ελλάδα 18 Φεβρουαρίου 2026, 08:55

Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη δικογραφία, από τις καταθέσεις εργαζομένων, στη Βιολάντα για την ένταση της μυρωδιάς προπανίου στην επιχείρηση, που αγνοήθηκε από την ιδιοκτησία, είναι αποκαλυπτικά

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το μεσημέρι (18/9), ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο οποίος διώκεται για κακούργημα για τη φονική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Η υπερασπιστική του γραμμή εστιάζει στην αντίκρουση των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων και των δεκάδων μαρτυριών, την ώρα που όλο και περισσότερα στοιχεία, επιβεβαιώνουν ότι το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα, στα Τρίκαλα  δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας αστοχίας, αλλά το τελικό στάδιο μιας μακράς διαδικασίας που είχε μετατρέψει τον χώρο σε παγίδα θανάτου.

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην, χιλίων σελίδων δικογραφία, από τις καταθέσεις εργαζομένων, για την ένταση της μυρωδιάς προπανίου στην επιχείρηση, που αγνοήθηκε από την ιδιοκτησία, είναι αποκαλυπτικά και σκιαγραφούν ένα σκηνικό κατάφωρης παραβίασης των κανόνων ασφαλείας.

Εγκληματικές παραβιάσεις

Καταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που ηχούσε επαναλαμβανόμενα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Μένει να εξεταστεί αν όντως ήταν λάθος μήνυμα ή όχι.

Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν μεταφέρει στη διοίκηση τα παράπονα για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας την οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο της δυσοσμίας από τους υπονόμους.

«Η μυρωδιά από τη διαρροή στις σωληνώσεις ήταν τόσο έντονη που έτσουζαν τα μάτια μας, καλύπταμε τη μύτη με τα ρούχα μας» είναι μερικά από τα όσα είπαν οι εργαζόμενοι.

Μαρτυρία εργαζομένης αναφέρει ότι η δυσοσμία ήταν έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο ούτε κάποια ενέργεια αποκατάστασης.

Εκτός από την μυρωδιά, υπήρξε κατάθεση πως τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος επί του δαπέδου προκαλούσαν ηλεκτροπληξία στους εργαζόμενους, ενώ αναφέρεται πως ουδέποτε είχαν ενημερωθεί για τα πρωτόκολλα εκκένωσης σε περίπτωση ατυχήματος.

Καταθέσεις σοκ

Εργαζόμενος κατέθεσε στην Πυροσβεστική πως του είχαν αναθέσει να εκτελεί χρέη υδραυλικού χωρίς να έχει σχετικό πτυχίο. Ο ίδιος είπε ότι είχε αντιληφθεί τη μυρωδιά σε διάφορα κτίρια τουλάχιστον δυο μήνες πριν την φονική έκρηξη και είχε ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής παραγωγής αλλά «δεν εντοπίστηκε τίποτα». Μάλιστα, κατέθεσε πως πριν 8 χρόνια του ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη να προβεί στην εγκατάσταση νέας γραμμής αερίου προπανίου, χωρίς να έχει τέτοιες γνώσεις.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η ηλεκτρολογική υποδομή της μονάδας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Σύμφωνα με μαρτυρία ηλεκτρολόγου της εταιρείας, ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη ενδέχεται να προήλθε από την ενεργοποίηση απλού ρελέ, το οποίο δεν ήταν αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την παρουσία εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από την Εισαγγελία εντοπίζουν, σοβαρές παραλείψεις στην υπογειοποίηση των σωληνώσεων και σε άλλα ζωτικής σημασίας συστήματα ασφαλείας της βιομηχανίας μπισκότων. Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα που υπέγραψαν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Βιολάντα: Η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς

Την ίδια ώρα, στο φως ήρθαν νέα βίντεο-ντοκουμέντα, που καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης. Τα βίντεο καταγράφουν  τη στιγμή που φλεγόμενες λαμαρίνες και αντικείμενα εκτοξεύονται στον αέρα, δημιουργώντας μια «κόλαση» πυρός. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που, σε ορισμένα καρέ, η εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας «ασπρίζει» ή «παγώνει».

Οι αναλύσεις των αρχών από τα συγκεκριμένα βίντεο οδηγούν στο κρίσιμο συμπέρασμα ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, στοιχείο καθοριστικό για την εξέλιξη των ερευνών.

Βιολάντα: Παραβιάσεις και στα άλλα εργοστάσια

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα άλλα δύο εργοστάσια της επιχείρησης στην περιοχή, το ένα από τα οποία έκλεισε ήδη για λόγους ασφαλείας.

Από τη Δευτέρα ανέστειλε τη λειτουργία του το δεύτερο εργοστάσιο, στη Φαρκαδώνα. Το σφράγισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς διαπιστώθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού. Ο κίνδυνος προκύπτει από τη μη ύπαρξη σε ισχύ πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών, καθώς και από την έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης σχετικής μελέτης.

Στο τρίτο εργοστάσιο της επιχείρησης, στο Μακρυχώρι Λάρισας, διεξήχθησαν χθες έλεγχοι από αρμόδια κλιμάκια και όπως μεταδίδεται εντοπίστηκε χώρος περίπου 400 τ.μ. ο οποίος δεν ήταν δηλωμένος στο σύστημα πυρασφάλειας.

