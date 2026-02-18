Νέα στοιχεία για το εργοστάσιο της Βιολάντα – Ο υδραυλικός, οι πιέσεις του ιδιοκτήτη και τα κενά ασφαλείας

Νέα δεδομένα έχουν μπροστά τους οι Αρχές που ερευνούν την υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου, με θύματα πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Την ώρα που ο ιδιοκτήτης απολογείται ενώπιον των δικαστικών αρχών, ολοένα και περισσότερα στοιχεία για τις παρατυπίες που υπήρχαν στο μοιραίο εργοστάσιο (και τα άλλα δύο του ίδιου ιδιοκτήτη) έρχονται στη δημοσιότητα.

Η μυρωδιά και οι δεξαμενές

Το MEGA παρουσίασε στοιχεία για τα όσα συνέβαιναν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», καθώς και περιγραφές υπαλλήλων για όλα όσα είχαν παρατηρήσει στον χώρο της εργασίας τους.

Κάποιοι, τις τελευταίες μέρες πριν την έκρηξη, όχι μόνο φοβόντουσαν άλλα έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου καθημερινά στους προϊστάμενούς τους.

«Όσο περνούσαν οι μέρες η οσμή ήταν πιο έντονη. Έφτασα στο σημείο την τελευταία εβδομάδα να μπαίνω στον χώρο της τουαλέτας βάζοντας την μπλούζα μου μπροστά στη μύτη μου ώστε να μην το εισπνέω. Επειδή είχα φοβηθεί πολύ μήπως γίνει κάποια έκρηξη ενημέρωσα τον προϊστάμενο. Μου είπε να μην φοβάμαι», αναφέρει εργαζόμενη.

«Εκείνη την ώρα ήμασταν 4 νοσηλευτές στο εντευκτήριο ακριβώς απέναντι από την ‘Βιολάντα’. Είδαμε μία μεγάλη λάμψη και ακούσαμε πολύ δυνατό θόρυβο με αποτέλεσμα να τρέμει το κτίριο, να ανοίξουν μερικά παράθυρα και από το ωστικό κύμα ήρθε σκόνη μέσα. Τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, ήταν τουλάχιστον δύο οι εκρήξεις, με την πρώτη να είναι η ισχυρότερη. Είδα ότι υπήρχε φωτιά και τους εργαζόμενους να τρέχουν πανικόβλητοι και να ουρλιάζουν» σημείωσε ένας νοσηλευτής που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας.

Οι εργασίες στις σωληνώσεις

Στο εργοστάσιο εντοπίστηκε και ένα υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου με το ισόγειο κτίριο που καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη.

«Στις δεξαμενές είχα πάει αρκετές φορές τον τελευταίο 1,5 μήνα και με τον διευθυντή παραγωγής και με τον υδραυλικό, γιατί έπεφτε η πίεση αερίου στους φούρνους και κατά συνέπεια η θερμοκρασία. Έτσι πηγαίναμε για να ελέγξουμε τις πιέσεις και την πληρότητα των δεξαμενών, που παρείχαν αέριο στην πτέρυγα Β», αναφέρει εργαζόμενος.

Ένας υδραυλικός της επιχείρησης αποκάλυψε, αν και αρχικά είχε αρνηθεί, ότι είχε ο ίδιος είχε προχωρήσει σε εργασίες τοποθέτησης σωληνώσεων, καθ’ υπόδειξη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.

«Πριν από περίπου 6 χρόνια είχα κάνει ένα τμήμα της σωληνώσεως του προπανίου εσωτερικά του κτιρίου. Πριν ξεκινήσω τις εργασίες είχα κλείσει τις βάνες και από τις δύο δεξαμενές. Είχα αντιληφθεί την ηλεκτροβάνα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν συνδεδεμένη. Ο ιδιοκτήτης μού έδωσε εντολή να φτιάξω αυτήν την γραμμή. Είχε έρθει με ένα σχέδιο που δεν πρόσεξα αν είχε υπογραφές και με αυτό το σχέδιο έφτιαξα την γραμμή απόστασης περίπου 5 μέτρων, η οποία εσωτερικά στο κτίριο διερχόταν και τροφοδοτούσε 6 ή 7 καυστήρες. Εγώ προσωπικά δεν έβαλα κανέναν ανιχνευτή πάνω στην γραμμή, γιατί δεν είμαι αρμόδιος» σημείωσε.

«Βάσει μελέτης που είχε κάνει ο μηχανικός, είχα κατασκευάσει πρόσφατα μετά το καλοκαίρι μία γραμμή η οποία ήταν εσωτερικά του μπροστινού κτιρίου, που δεν έπαθε ζημιά και ξεκινούσε εσωτερικά από τους φούρνους και κατέληγε μέχρι το έξω μέρος του κτιρίου πριν από τις υπόγειες δεξαμενές, στα πλαίσια της αναβάθμισης, αλλά δεν είχε συνδεθεί και δεν είχε δοθεί σε λειτουργία. Σε εκείνη την γραμμή είχε έρθει συνεργείο και είχε τοποθετήσει ανιχνευτές σε κάθε φούρνο. Είχα αλλάξει και μία βαλβίδα επάνω στην μικρή δεξαμενή επειδή είχε χαλάσει από τον ‘Ντάνιελ’», πρόσθεσε μιλώντας στις Αρχές ο υδραυλικός.

Ποιος ήταν ο αριθμός των δεξαμενών αερίου;

Οι νέες αποκαλύψεις για τις δεξαμενές αερίου που υπήρχαν στο εργοστάσιο ρίχνουν ευθύνες στην ιδιοκτησία, αλλά και σε υπαλλήλους που όπως κατέθεσαν προχώρησαν σε εργασίες αν και δεν είχαν την απαραίτητη πιστοποίηση κατόπιν πιέσεων του κ. Τζιωρτζιώτη.

Αρχικά, αποκαλύφθηκε ο ακριβής αριθμός των δεξαμενών που υπήρχαν στο εργοστάσιο, καθώς υπήρχε διαφοροποίηση από το σχέδιο πυρασφάλειας που είχε καταθέσει η επιχείρηση. Αν και αρχικά η Πυροσβεστική γνώριζε για πέντε δεξαμενές, αποκαλύφθηκε από τον προμηθευτή υγραερίου ότι υπήρχε μια ακόμα.

Ειδικότερα, ο τεχνικός διευθυντής της Βιολάντα έκανε λόγο για πιστοποίηση σε 5 δεξαμενές.

«Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δεξαμενών κάναμε έλεγχο στις 23/9/2024. Ήταν ο πρώτος έλεγχος που έγινε από εμάς και αφορούσε 5 οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές. Οι δύο ήταν υπόγειες και οι δύο υπέργειες. Επιφυλάσσομαι για την τοποθεσία της 5ης δεξαμενής».

Ο προμηθευτής υγραερίου από την άλλη υποστηρίζει πως κάθε φορά τα συνεργεία του γέμιζαν 6 δεξαμενές. «Το 2023 αρχίσαμε περιστασιακά την τροφοδότηση με υγραέριο. Τελευταία φορά πήγαμε το 2025. Πραγματοποιούσαμε πλήρωση και στις 6 δεξαμενές, δηλαδή στις 4 υπόγειες και στις 2 υπέργειες, πέντε με επτά τόνους σε όλες. Δεν είχαμε αντιληφθεί κάποια διαρροή» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο ανεφοδιασμός των δεξαμενών γινόταν χωρίς την παρουσία τεχνικού ασφαλείας.

Νέες μαρτυρίες για τις αδήλωτες δεξαμενές

Στις μαρτυρίες για τις αδήλωτες δεξαμενές, ήρθαν να προστεθούν οι διαπιστώσεις για την οσμή αερίου που έκανε δύσκολη τη ζωή των εργαζομένων του εργοστασίου.

«Η μυρωδιά υγραερίου άρχισε να μου γίνεται αντιληπτή στις αρχές του 2025. Τότε μας έλεγαν ότι είναι μυρωδιά υγραερίου κατά τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών. Στις αρχές του 2026 άρχισε να μυρίζει έντονα υγραέριο από τις τουαλέτες. Την τελευταία εβδομάδα ήταν τόσο έντονη που ήταν αδύνατο να πάμε. Δεν πηγαίναμε καθόλου», αναφέρει εργαζόμενη.

Τα προβλήματα ήταν γνωστά, η ανησυχία διάχυτη κατά διαστήματα, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν άλλαξε τίποτα πριν την ισχυρότατη έκρηξη.

Μάλιστα, πρώην ηλεκτρολόγος του εργοστασίου ανέφερε ότι δεν είδε ποτέ κλιμάκιο της Πυροσβεστικής στο εργοστάσιο για τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας.

«Δεν έχω δει ποτέ την Πυροσβεστική να έρθει. Ποτέ. Όταν έρθει η Πυροσβεστική πρέπει να κάνουμε και τσεκάρισμα να πούμε ‘έχουμε έλεγχο’. Η Πυροσβεστική (πρέπει να πει) ‘ελάτε εδώ, κοιτάξτε να δούμε’, ‘ενεργοποιήστε το κεφάλαιο σειρήνα ή το φωτιστικό ασφαλείας’. Πρέπει να είμαστε κι εμείς παρόντες. Δεν υπήρχαμε ποτέ πουθενά. Δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Είναι απίστευτο, αλλά να σας πω κάτι;».

Για τα… κενά στους ελέγχους, ο πρώην εργαζόμενος της Βιολάντα υπογράμμισε ότι «ο καθένας ξέρει ότι έχει γνωριμίες. Εντάξει, όταν είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος πιστεύω ότι ‘τα τελειώνεις αυτά’, λες ‘θα κάνουμε αυτά’. Τώρα αν δεν τα κάνανε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως, αν είχαν γίνει (έλεγχοι) δεν θα κοιτούσαν και τις δεξαμενές που λένε; Αφού όταν πήγα εγώ στο εγκληματολογικό, μου λέει ‘οι δεξαμενές είναι εδώ, εσύ ξέρεις κάτι;’. ‘Όχι, δεν ξέρω κάτι για τις δεξαμενές’, ‘Δεν τις είχαν κάνει έλεγχο;’. Δεν υπήρχε κανένας, ποιος τα έκανε αυτά, εγώ δεν είχα δει ποτέ, τι να σας πω;».

«Έμπλεξαν» μηχανικό χωρίς να το γνωρίζει

Ενώπιον των Αρχών βρέθηκε και ένας μηχανικός, ο οποίος σύμφωνα με τις άδειες του εργοστασίου θα έκανε την επίβλεψη των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, ο ίδιος λέει ότι είχε ήδη παραιτηθεί από την εταιρεία που ανέλαβε το έργο.

«Με έμπλεξε ο συνάδελφος. Εγώ το 2000 παραιτήθηκα, δεν είχα καμία συμμετοχή στην επιχείρηση. Την πρώτη άδεια έβγαλα, που ήταν ηλεκτροκίνητοι οι φούρνοι στον πεθερό του. Ο συνάδελφος με έχει μπλέξει, με έχει βάλει. Τη μελέτη αυτός και (έβαλε) ότι θα έκανα εγώ την επίβλεψη των εγκαταστάσεων. Δεν είχα καμία συμμετοχή, όχι προς Θεού. Απορώ λέει, πώς έμπλεξα το όνομά σου, πώς βρέθηκε το όνομά σου. Ζήτησα το έγγραφο αυτό να κινηθώ (νομικά) και μου λένε ‘όχι δεν είσαι κατηγορούμενος’», λέει από την πλευρά του συνταξιούχος μηχανικός που έβαλαν το όνομά του σε μελέτη ως δήθεν επιβλέποντα.