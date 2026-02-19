Βιολάντα: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης – Η απολογία και οι μαρτυρίες για τη φονική έκρηξη

Στις φυλακές Τρικάλων οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», που κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την πολύωρη απολογία του, για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» δήλωσε «συγκλονισμένος» ενώ επέρριψε ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι, όπως είπε, χειρίζονταν τέτοιου είδους ζητήματα.

Η απολογία του ολοκληρώθηκε έπειτα σχεδόν πέντε ώρες, καθώς ξεκίνησε χθες Τετάρτη (19/2) στις 13:00 και ολοκληρώθηκε στις 17:50.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του, ενώ έριξε το βάρος σε αυτούς που υπέγραψαν τις μελέτες της επιχείρησης και αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν στο εργοστάσιο.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ακόμα δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Η απολογία του, αν και πολύωρη, προκάλεσε πολλές απορίες στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία επανέλαβε ερωτήματα για να πάρει απαντήσεις, αλλά χωρίς να πάρει διαφορετικές απαντήσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν έφυγε από τη γραμμή που είχε συναποφασιστεί με τους δύο δικηγόρους του που βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης στο πλευρό του, δηλαδή ότι δεν γνώριζε κάτι γιατί ήξεραν οι συνεργάτες του, τους οποίους δεν μπορούσε να αμφισβητήσει διότι τους εμπιστεύονταν, καθώς ο ίδιος δεν είχε τεχνικές γνώσεις για να λύσει τα συγκεκριμένα θέματα.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος μιλήσει χθες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων από τη φονική έκρηξη στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Εργαζόμενοι στο εργοστάσιο που κατάφεραν να σωθούν ως εκ θαύματος, περιγράφουν τα τραγικά λεπτά της έκρηξης, τη μοιραία νύχτα.

Εργαζόμενος το μοιραίο βράδυ θυμάται τα πάντα με λεπτομέρειες. Εργάζεται στη βιοτεχνία 14 μήνες. Πάντα νυχτερινή βάρδια.

«Έσβησαν τα φώτα και ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος που τον παρομοιάζω ως θόρυβος χειροβομβίδας και είδα με την άκρη του ματιού μου να εκσφενδονίζονται διάφορα αντικείμενα και από το σημείο που βρισκόμουν, είδα μπροστά μου μια πόρτα ανοιχτή, που μπορεί να άνοιξε και από την έκρηξη, και βγήκα αμέσως έξω από την πίσω πλευρά, όπου είναι οι δεξαμενές προπανίου. Μπήκα στην αποθήκη παραλαβής πρώτων υλών για να ξαναπάω στο κτήριο που είχε τη φωτιά να βοηθήσω τις γυναίκες της βάρδιας μου, είδα τρεις γυναίκες αγκαλιασμένες και μέσα στα αίματα», αναφέρει ο εργαζόμενος.

Άλλος εργαζόμενος αναφέρει πως ώρες πριν από τη μοιραία έκρηξη και συγκεκριμένα στις 12.30, βρέθηκε στον χώρο της λάντζας. Η μυρωδιά υγραερίου όπως λέει ήταν και πάλι έντονη.

«Ρώτησα τον Η. “σου μυρίζει κάτι μια παράξενη μυρουδιά σαν υγραέριο;“ και μου απάντησε “δεν ξέρω μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων“. Και ακούστηκε από στόμα σε στόμα μεταξύ συναδέλφων ότι αυτή η ανακοίνωση βγήκε από το στόμα του διευθυντή παραγωγής, ότι η οσμή αυτή οφείλεται σε βραχυκύκλωμα του πλυντηρίου πιάτων στον χώρο της λάντζας. Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο διαπίστωσα περίπου 10 φορές τη μυρωδιά στον χώρο της λάντζας».

4-5 φορές τον τελευταίο μήνα μύριζα έντονη οσμή

Εργαζόμενη στο εργοστάσιο περίπου δέκα χρόνια, στο τμήμα της παραγωγής, λίγο πριν από την έκρηξη, είχε τελειώσει το διάλειμμά της και επέστρεψε στο πόστο της, ωστόσο δε φανταζόταν όσα θα ακολουθούσαν.

«Αντιλήφθηκα πολύ δυνατό κρότο, έπεσε το ρεύμα, σβήσανε τα πάντα και άρχισαν να πετάγονται πάνελ παντού. Έπεσα κάτω μάλλον από το ωστικό κύμα. Είχα παρατηρήσει οσμή που έμοιαζε σαν υγραέριο περίπου κοντά στον φούρνο. Το είχαν αντιληφθεί κι άλλοι εργαζόμενοι. 4-5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια μου μύριζα έντονη οσμή, έμοιαζε με αέριο στη λάντζα και στην τουαλέτα», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλη εργαζόμενη επίσης νυχτερινής βάρδιας, σώθηκε ως εκ θαύματος. Βρισκόταν στο τμήμα στη δεξιά πλευρά του κτηρίου. Στην αριστερή εκδηλώθηκε η φωτιά, εκεί όπου βρέθηκαν οι 5 σοροί των εργατριών.

«Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός εκκωφαντικός θόρυβος σαν έκρηξη, ο χώρος σκοτείνιασε, υπήρξε ωστικό κύμα το οποίο μας εκτίναξε και όλες που βρισκόμασταν εκεί βρεθήκαμε στο πάτωμα», ανέφερε.

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή του φύλακα που είχε βάρδια το μοιραίο βράδυ και ο οποίος βρισκόταν λίγα λεπτά μακριά από το σημείο της έκρηξης και διασώθηκε.

«Με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από το σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υγραερίου, τις οποίες τις είχα στο δεξί μου χέρι και συνέχισα σε απόσταση πέντε μέτρων, όταν και άκουσα δύο εκρήξεις. Ένα ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου περίπου και σηκώνοντας αντιλήφθηκα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου βρισκόταν η παραγωγή – συσκευασία και άκουγα φωνές, οι οποίες προέρχονταν από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά», ανέφερε.

Οι εργαζόμενοι ανέφεραν επίσης πως τα τελευταία χρόνια έχουν ξαναγίνει δύο εκρήξεις στους φούρνους του εργοστασίου, μικρής έκτασης, που χρειάστηκαν παρέμβαση πυροσβεστήρα.