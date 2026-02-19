newspaper
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Βιολάντα: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης – Η απολογία και οι μαρτυρίες για τη φονική έκρηξη
Ελλάδα 19 Φεβρουαρίου 2026, 08:10

Βιολάντα: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης – Η απολογία και οι μαρτυρίες για τη φονική έκρηξη

Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα ο οποίος υποστήριξε ότι είχε δώσει «λευκή επιταγή» σε συνεργάτες μου, τι είπε στην απολογία του

Στις φυλακές Τρικάλων οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», που κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την πολύωρη απολογία του, για τη φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

«Αντιλήφθηκα πολύ δυνατό κρότο, έπεσε το ρεύμα, σβήσανε τα πάντα και άρχισαν να πετάγονται πάνελ παντού. Έπεσα κάτω μάλλον από το ωστικό κύμα»

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» δήλωσε «συγκλονισμένος» ενώ επέρριψε ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι, όπως είπε, χειρίζονταν τέτοιου είδους ζητήματα.

Η απολογία του ολοκληρώθηκε έπειτα σχεδόν πέντε ώρες, καθώς ξεκίνησε χθες Τετάρτη (19/2) στις 13:00 και ολοκληρώθηκε στις 17:50.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του, ενώ έριξε το βάρος σε αυτούς που υπέγραψαν τις μελέτες της επιχείρησης και αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν στο εργοστάσιο.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ακόμα δήλωσε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Η απολογία του, αν και πολύωρη, προκάλεσε πολλές απορίες στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία επανέλαβε ερωτήματα για να πάρει απαντήσεις, αλλά χωρίς να πάρει διαφορετικές απαντήσεις, καθώς ο ιδιοκτήτης δεν έφυγε από τη γραμμή που είχε συναποφασιστεί με τους δύο δικηγόρους του που βρίσκονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης στο πλευρό του, δηλαδή ότι δεν γνώριζε κάτι γιατί ήξεραν οι συνεργάτες του, τους οποίους δεν μπορούσε να αμφισβητήσει διότι τους εμπιστεύονταν, καθώς ο ίδιος δεν είχε τεχνικές γνώσεις για να λύσει τα συγκεκριμένα θέματα.

Φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος μιλήσει χθες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των διασωθέντων από τη φονική έκρηξη στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ.  Εργαζόμενοι στο εργοστάσιο που κατάφεραν να σωθούν ως εκ θαύματος, περιγράφουν τα τραγικά λεπτά της έκρηξης, τη μοιραία νύχτα.

Εργαζόμενος το μοιραίο βράδυ θυμάται τα πάντα με λεπτομέρειες. Εργάζεται στη βιοτεχνία 14 μήνες. Πάντα νυχτερινή βάρδια.

«Έσβησαν τα φώτα και ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος που τον παρομοιάζω ως θόρυβος χειροβομβίδας και είδα με την άκρη του ματιού μου να εκσφενδονίζονται διάφορα αντικείμενα και από το σημείο που βρισκόμουν, είδα μπροστά μου μια πόρτα ανοιχτή, που μπορεί να άνοιξε και από την έκρηξη, και βγήκα αμέσως έξω από την πίσω πλευρά, όπου είναι οι δεξαμενές προπανίου. Μπήκα στην αποθήκη παραλαβής πρώτων υλών για να ξαναπάω στο κτήριο που είχε τη φωτιά να βοηθήσω τις γυναίκες της βάρδιας μου, είδα τρεις γυναίκες αγκαλιασμένες και μέσα στα αίματα», αναφέρει ο εργαζόμενος.

Άλλος εργαζόμενος αναφέρει πως ώρες πριν από τη μοιραία έκρηξη και συγκεκριμένα στις 12.30, βρέθηκε στον χώρο της λάντζας. Η μυρωδιά υγραερίου όπως λέει ήταν και πάλι έντονη.

«Ρώτησα τον Η. “σου μυρίζει κάτι μια παράξενη μυρουδιά σαν υγραέριο;“ και μου απάντησε “δεν ξέρω μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων“. Και ακούστηκε από στόμα σε στόμα μεταξύ συναδέλφων ότι αυτή η ανακοίνωση βγήκε από το στόμα του διευθυντή παραγωγής, ότι η οσμή αυτή οφείλεται σε βραχυκύκλωμα του πλυντηρίου πιάτων στον χώρο της λάντζας. Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο διαπίστωσα περίπου 10 φορές τη μυρωδιά στον χώρο της λάντζας».

4-5 φορές τον τελευταίο μήνα μύριζα έντονη οσμή

Εργαζόμενη στο εργοστάσιο περίπου δέκα χρόνια, στο τμήμα της παραγωγής, λίγο πριν από την έκρηξη, είχε τελειώσει το διάλειμμά της και επέστρεψε στο πόστο της, ωστόσο δε φανταζόταν όσα θα ακολουθούσαν.

«Αντιλήφθηκα πολύ δυνατό κρότο, έπεσε το ρεύμα, σβήσανε τα πάντα και άρχισαν να πετάγονται πάνελ παντού. Έπεσα κάτω μάλλον από το ωστικό κύμα. Είχα παρατηρήσει οσμή που έμοιαζε σαν υγραέριο περίπου κοντά στον φούρνο. Το είχαν αντιληφθεί κι άλλοι εργαζόμενοι. 4-5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια μου μύριζα έντονη οσμή, έμοιαζε με αέριο στη λάντζα και στην τουαλέτα», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλη εργαζόμενη επίσης νυχτερινής βάρδιας, σώθηκε ως εκ θαύματος. Βρισκόταν στο τμήμα στη δεξιά πλευρά του κτηρίου. Στην αριστερή εκδηλώθηκε η φωτιά, εκεί όπου βρέθηκαν οι 5 σοροί των εργατριών.

«Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός εκκωφαντικός θόρυβος σαν έκρηξη, ο χώρος σκοτείνιασε, υπήρξε ωστικό κύμα το οποίο μας εκτίναξε και όλες που βρισκόμασταν εκεί βρεθήκαμε στο πάτωμα», ανέφερε.

Συγκλονιστική είναι και η περιγραφή του φύλακα που είχε βάρδια το μοιραίο βράδυ και ο οποίος βρισκόταν λίγα λεπτά μακριά από το σημείο της έκρηξης και διασώθηκε.

«Με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από το σημείο όπου βρίσκονται οι δεξαμενές υγραερίου, τις οποίες τις είχα στο δεξί μου χέρι και συνέχισα σε απόσταση πέντε μέτρων, όταν και άκουσα δύο εκρήξεις. Ένα ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου περίπου και σηκώνοντας αντιλήφθηκα ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στον χώρο όπου βρισκόταν η παραγωγή – συσκευασία και άκουγα φωνές, οι οποίες προέρχονταν από τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά», ανέφερε.

Οι εργαζόμενοι ανέφεραν επίσης πως τα τελευταία χρόνια έχουν ξαναγίνει δύο εκρήξεις στους φούρνους του εργοστασίου, μικρής έκτασης, που χρειάστηκαν παρέμβαση πυροσβεστήρα.

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Όχι σε απολύσεις και υπερεργασία 19.02.26

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Το νομοσχέδιο Μιλέι στην Αργεντινή διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών

Σύνταξη
Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.02.26

Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά και αφορούν κυρίως παλαιούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους με μεγάλο εργασιακό βίο, καθώς και όσους είχαν προσωπική διαφορά ή ανοιχτά ζητήματα από τον επανυπολογισμό

Ηλίας Γεωργάκης
Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης
«Είμαι αγανακτισμένος» 19.02.26

Βρετανικό Μουσείο: Διαψεύδει ότι αφαίρεσε τον όρο «Παλαιστίνιος» μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής οργάνωσης

Το Βρετανικό Μουσείο αμφισβητεί δημοσίευμα που το θέλει να άλλαξε επιτοίχιες λεζάντες υπό την πίεση φιλοϊσραηλινής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι οι τροποποιήσεις είχαν ήδη γίνει και δεν σχετίζονται με καμία επιστολή διαμαρτυρίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες
Απελπιστική κατάσταση 19.02.26

Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει την Κούβα - Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»
Διεθνής έρευνα 19.02.26

Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»

Νέα έρευνα του Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΙΟSH), διαπιστώνει επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εργαζομένων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ 19.02.26

Εκτιμήσεις για αμερικανική επίθεση σύντομα στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
Παραγουάη: Blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας εν μέσω καύσωνα με πάνω από 40° Κελσίου
Πάνω από 40° Κελσίου 19.02.26

Blackout εν μέσω καύσωνα στην Παραγουάη

Κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας προκάλεσε το blackout που σημειώθηκε στην Παραγουάη, την οποία πλήττει καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40° Κελσίου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική επισκέπτεται το Καράκας
Βενεζουέλα 19.02.26 Upd: 04:33

Στο Καράκας ο στρατηγός επικεφαλής της SOUTHCOM

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο η Λόρα Ντόγκου, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διοικητή της SOUTHCOM στο Καράκας, «για να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Σύνταξη
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Συνομιλίες με Νετανιάχου 19.02.26

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο με το βλέμμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την 28η Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν.

Σύνταξη
Σουδάν: Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και «κατά της ανθρωπότητας», καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία
Κοινή ανακοίνωση 19.02.26

Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία

Για «φρικιαστικές βιαιότητες» εναντίον αμάχων στο Σουδάν, κάνουν λόγο ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία, καταγγέλλοντας ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
WSJ 19.02.26

Οι ΗΠΑ φεύγουν από τη Συρία

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.

Σύνταξη
