Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα
Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ιδιοκτήτες του εργοστασίου Βιολάντα, φέρεται να δήλωσε στην απολογία του πως δεν είχε καμία ενημέρωση για όσα καταγγέλλονται.
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την μαραθώνια απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες από τη φονική έκρηξη.
Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης φέρεται να δήλωσε στην απολογία του πως δεν είχε καμία ενημέρωση για όσα καταγγέλλονται για το εργοστάσιο και πως είχε αναθέσει τα πάντα, εν είδη «λευκής επιταγής» σε συνεργάτες του.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» , στον οποίο έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες, φέρεται, να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και ότι στον χώρο αυτό έπαιζαν τα παιδιά του.
Μιλώντας νωρίτερα στα Μέσα Ενημέρωσης, φίλος του ιδιοκτήτη, είχε αναφέρει ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε ανθρώπους που υπέγραφαν, υπέδειξε συνεργάτες του που είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.
Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Τα σοβαρά κενά ασφαλείας που υπήρχαν στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, αλλά και τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων για την οσμή αερίου επισημαίνει στο πόρισμά της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Όπως υπογραμμίζουν τα έμπειρα ανακριτικά στελέχη της Πυροσβεστικής, υπήρχαν μεγάλα κενά ασφαλείας στο δίκτυο σωληνώσεων του εργοστασίου, με αποτέλεσμα η διαρροή που υπήρχε από τις υπέργειες δεξαμενές μέχρι και το υπόγειο να μην εντοπιστεί ποτέ και στις 26 Ιανουαρίου να γίνει η φονική έκρηξη.
Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν εργασίες εκσκαφής για να εντοπίσουν το δίκτυο των σωληνώσεων που τροφοδοτούσαν με αέριο το κτίριο 2 του εργοστασίου της Βιολάντα, που καταστράφηκε ολοσχερώς.
Όπως διαπίστωσαν, από τις υπέργειες δεξαμενές προπανίου -χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων- μέχρι το χώρο του υπογείου υπήρχαν τουλάχιστον τρία σημεία διαρροής στις σωληνώσεις.
