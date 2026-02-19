Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας που έρχονται να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη ότι δεν γνώριζε για τα προβλήματα με τις δεξαμενές προπανίου στο εργοστάσιο Βιολάντα που σημειώθηκε η φονική έκρηξη με 5 εργαζόμενες να χάνουν τη ζωή τους.

Όπως αποκάλυψε το Live News ο ιδιοκτήτης φαίνεται να γνώριζε για τα προβλήματα που είχε το εργοστάσιο ήδη από τον Ιούλιο του 2025. Συγκεκριμένα, σε έγγραφο της εταιρείας Energy, περιγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί και γινόταν μια οικονομική προσφορά προκειμένου να αντιμετωπιστούν.

Οι παρανομίες

Μάλιστα γίνεται αναφορά για βελτίωση των εγκαταστάσεων αερίου και να διορθωθούν οι παρανομίες.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερόμενα είμαστε σε θέση να κάνουμε προτάσεις εκ των οποίων ορισμένες επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Απόσταση δεξαμενών. Δεν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία».

Επιπλέον, αναφέρεται πως το χαλύβδινο δίκτυο με τις κοχλιωτές συνδέσεις και με την πίεση των δύο bar, δεν είναι σύμφωνο με τον κανονισμό.

Το κόστος των διορθώσεων είναι περίπου 32.000 ευρώ, ωστόσο ο ιδιοκτήτης δεν προχωρά ζητώντας πιο οικονομική προσφορά.

Στις 10 Οκτωβρίου η εταιρεία προχωρά και σε δεύτερη προσφορά, πιο οικονομική, με 20.000 ευρώ ωστόσο ούτε τότε γίνεται κάτι.

Οι ισχυρισμοί του ιδιοκτήτη

Κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» δήλωσε συγκλονισμένος από τη φονική έκρηξη και επιχείρησε να πετάξει το μπαλάκι των ευθυνών στους τεχνικούς του.

«Είμαι συγκλονισμένος από την έκρηξη. Δεν γνώριζα πως υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Στο υπόγειο έπαιζαν τα παιδιά μου. Είμαι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσα να έχω γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχα συνεργάτες γύρω μου, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτήν τη δουλειά».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου αναφέρει πως ο ίδιος δεν έχει την παραμικρή τεχνική γνώση μηχανολογικών ή άλλων εγκαταστάσεων και πως το εργοστάσιο φέρει όλες τις μελέτες, προϋποθέσεις και άδειες.

«Παραλείψεις από αυτούς που εμπιστευόμουν»

«Όπως περιγράφεται η κατηγορία, είναι σαν να γνωρίζω και να βάζω και τον εαυτό μου στον κίνδυνο μιας επικείμενης έκρηξης, καθώς παρευρισκόμουν στο εργοστάσιο, τόσο εγώ, όσο και τα παιδιά μου και συγγενείς μου που εργάζονται σε αυτό. Η σύζυγός μου και ο γιος μου, 8 ετών, βρίσκονταν κάθε μέρα στο χώρο της έκρηξης. Εγώ δεν έχω την παραμικρή τεχνική γνώση μηχανολογικών ή άλλων εγκαταστάσεων. Το εργοστάσιο φέρει όλες τις μελέτες, προϋποθέσεις και άδειες. Δεν μπορώ να ευθύνομαι, για αδικήματα που εκ του νόμου, αλλά και εκ των πραγματικών γεγονότων ανήκουν και οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα τρίτου. Δεν είχα δόλο.

»Εταιρεία, μου έκανε προσφορά και την αποδέχτηκα πλήρως. Η εταιρεία του Γ.Δ. εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο και άρχισε εργασίες. Υπάρχουν και τιμολόγια και τεστ στεγανότητας που έγιναν Δεκέμβριο 2025. Η εταιρεία είχε αναλάβει εν λευκώ όλες τις ενέργειες. Δεν εντόπισε τίποτα περίεργο που ήθελε κάποια παρέμβαση. Δεν έδωσε καμία προτεραιότητα στην τυχόν διαρροή προπανίου. Οι τυχόν παραλείψεις οφείλονταν σε παραλείψεις αυτών που εμπιστευόμουν και χρησιμοποιούσα. Δεν ήξερα για την οσμή».

«Δείχνει» τον Παπαστεργίου

Μεταξύ των μηχανικών, που φέρουν ευθύνη για την τραγωδία, ο επιχειρηματίας υποδεικνύει ονομαστικά τον νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος τότε ως ιδιώτης ηλεκτρολόγος μηχανολόγος μηχανικός ήταν ο πρώτος που έκανε όλη τη μελέτη και έβαλε την υπογραφή του το 2007 και το 2011.

«Ο συγκεκριμένος μηχανολόγος μηχανικός μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεώς μου μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνας προπανίου που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς».

«Η συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά εντάσσεται προφανώς στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής, που υιοθετείται και δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Πρόκειται για ισχυρισμό προδήλως ανυπόστατο, που επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνες σε πρόσωπα χωρίς αρμοδιότητα και χωρίς σχέση με τα πραγματικά γεγονότα», λένε από το περιβάλλον του Δημήτρη Παπαστεργίου.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» υποστήριξε ακόμη πως η καταστραφείσα περιουσία της εταιρίας, που έχτισε όπως ανέφερε μετά χιλίων κόπων και βάσανων και προσωπικού του μόχθου, ανέρχεται στα 11.000.000 ευρώ.