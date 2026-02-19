Τον Δημήτρη Παπαστεργίου δίνει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα – Τι απαντά ο υπουργός

Τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου κατονόμασε ως άτομο που μελέτησε και επέβλεψε τη λειτουργία των υπογείων σωληνώσεων προπανίου που προκάλεσαν την έκρηξη, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, ο οποίος προφυλακίστηκε την Τετάρτη με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για τη φονική έκρηξη στην οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες.

Υπενθυμίζεται πως ο Δημήτρης Παπαστεργίου ήταν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που σύμφωνα με επίσημα έγγραφα είχε αναλάβει την έκδοση αδειών για το εργοστάσιο Βιολάντα το 2007, οι οποίες παραδόθηκαν το 2011. Έκτοτε δεν ασχολήθηκε με την επιχείρηση.

Ο ίδιος ο υπουργός σε ανάρτηση του λίγες μέρες μετά τη φονική έκρηξη είχε παραδεχτεί ότι ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, το 2007 ασχολήθηκε με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης. Μελέτες που εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στο Δήμο.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου στο απολογητικό του υπόμνημα προσπάθησε να αποδείξει ότι είναι άμοιρος ευθυνών, ενώ ταυτόχρονα θεώρησε υπεύθυνους, όλους σχεδόν, τους επιστήμονες και ειδικούς που πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στα συστήματα πυροπροστασίας όσο και σε λειτουργικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έκανε ειδική αναφορά στο νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ουδεμία σχέση έχει «με το μηχανολογικό μέρος της λειτουργείας των μηχανημάτων της και το ηλεκτρολογικό και ότι απαιτείται με την αγορά εγκατάσταση, λειτουργία, επίβλεψη αυτών των ειδικών ζητημάτων που άπτονται ειδικών επιστημόνων».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ως ειδικό ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό, τον οποίο χρησιμοποιούσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως για παράδειγμα, στην έκδοση άδειας το 2007, «όπου τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, καυσίμου αερίου συνέταξε ο ίδιος και υπέγραψε τα σχετικά κατά νόμον τοπογραφικά και υπέβαλε τις σχετικές κατά νόμον βεβαιώσεις».

Επίσης αναφορά κάνει και στις ενέργειες του υπουργού το 2011 και πρόσθεσε ενώπιον του ανακριτή: «Ήτοι ο συγκεκριμένος μηχανολόγος μηχανικός, μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεως μου, μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς».

Τι απαντά ο υπουργός

Συνεργάτες του υπουργού κάνουν λόγο για ισχυρισμό «προδήλως ανυπόστατο». Μάλιστα επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά εντάσσεται προφανώς στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής που υιοθετείται και δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα.

Επίσης, αναφέρουν πως παραμένει κρίσιμο να ερευνηθεί ποιος πραγματικά προχώρησε σε εγκαταστάσεις, συνδέσεις ή αλλαγές στο δίκτυο υγραερίου και υπό ποιες συνθήκες αυτές λειτούργησαν.

Παράλληλοι κύκλοι του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης επαναλαμβάνουν πως ο κ. Παπαστεργίου συμμετείχε το 2007, με την ιδιότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, αποκλειστικά στην έκδοση της οικοδομικής άδειας της μονάδας, εκπονώντας τις προβλεπόμενες μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καυσίμου αερίου, θέρμανσης, καθώς και ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Τονίζουν επίσης, πως το 2011 με την ολοκλήρωση των εργασιών και την εκκίνηση των διαδικασιών για την έκδοση άδειας λειτουργίας ακολούθησε αυτοψία της Πυροσβεστικής, η οποία διαπίστωσε ότι όλα ήταν σύμφωνα με τις μελέτες και τη νομοθεσία, εκδίδοντας ακολούθως το σχετικό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Η συμμετοχή του περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το αρχικό στάδιο.

Ο μηχανικός που εκπονεί μελέτες στο πλαίσιο έκδοσης άδειας δεν έχει αρμοδιότητα να γνωρίζει ή να ελέγχει τυχόν μεταγενέστερες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση ή τροποποίηση σωληνώσεων χωρίς άδεια και χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επισημαίνεται ότι επί της συγκεκριμένης άδειας λειτουργίας που εκδόθηκε το 2011 έχουν γίνει πολλές μηχανολογικές και οικοδομικές αναθεωρήσεις. Παραμένει κρίσιμο να διερευνηθεί ποιος πραγματικά προχώρησε σε εγκαταστάσεις, συνδέσεις ή αλλαγές στο δίκτυο υγραερίου και υπό ποιες συνθήκες αυτές λειτούργησαν. Όπως επίσης και ποιος έχει τη συντήρηση.