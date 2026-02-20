«Βιολάντα»: Νέες αποκαλύψεις για το υπόγειο του εργοστασίου – Πιθανές οι διώξεις και άλλων προσώπων

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται όλες οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες της επιχείρησης.

Οι δικαστικές αρχές θέλουν να εντοπίσουν τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να εξακριβώσουν τι συνέβαινε πραγματικά στο εργοστάσιο, αλλά και να αποδώσουν τις ευθύνες σε όλα τα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Το αυθαίρετο υπόγειο

Οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς την κατάθεση πολιτικού μηχανικού, ο οποίος είχε θέσει το θέμα της πολεοδομικής τακτοποίησης του υπόγειου χώρου του εργοστασίου στην ιδιοκτησία της επιχείρησης. Όπως είπε στην κατάθεσή του, οι υπεύθυνοι του απάντησαν ότι πρόκειται για έναν χώρο που έμεινε αμπάζωτος κατά την κατασκευή, δεν είχε λειτουργική αξία και δεν διέθετε καν ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Ωστόσο, στην πράξη δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, καθώς στο υπόγειο του κτιρίου Β ήταν εγκατεστημένο ένα μηχάνημα καθαρισμού νερού, άρα υπήρχε και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το συγκεκριμένο μηχάνημα παρείχε νερό υπό πίεση σε όλες τις εγκαταστάσεις και ο χειρισμός του γινόταν από τον υδραυλικό της μονάδας.

Το κόστος των εργασιών

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Δικαιοσύνη έχουν φτάσει και έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων που αποκαλύπτουν πως ήδη από τον Ιούλιο του 2025 είχαν εντοπιστεί σοβαρές παραβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας.

Ειδικότερα, σε θέματα που αφορούσαν τις αποστάσεις των δεξαμενών, την αντοχή του δικτύου και την ακαταλληλότητα των υλικών κατασκευής. Για όλα αυτά η εταιρεία είχε καταθέσει προσφορά με τον προϋπολογισμό του κόστους να φτάνει στις 32.000 ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας ζήτησε καλύτερη τιμή, καθώς το κόστος φάνηκε υψηλό, με την ίδια εταιρεία να καταθέτει, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, νέα μειωμένη προσφορά με το κόστος των απαραίτητων εργασιών να φτάνει στα 22.300 ευρώ.

Η ηλεκτροβάνα εκτός λειτουργίας

Παράλληλα, σοκ προκαλεί η μαρτυρία τεχνικού, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο διαπίστωσε πως το καλώδιο της ηλεκτροβάνας κρεμόταν στον αέρα χωρίς να είναι συνδεδεμένο – κάτι που διαπίστωσε και η ΔΑΕΕ στο πόρισμά της μετά τη φονική έκρηξη.

Η συγκεκριμένη συσκευή είχε ως κρίσιμο ρόλο να διακόπτει αυτόματα την παροχή αερίου, αν και εφόσον υπήρχαν και οι απαραίτητοι ανιχνευτές αερίου στο σημείο της διαρροής.

Καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης

Τέλος, τις επόμενες ημέρες οι νομικοί εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα αναμένεται να καταθέσουν προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αιτούμενοι την αποφυλάκισή του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.