Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69: Μείωσε σε 2-1 με σούπερ Μπράιαντ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πήρε το ματς στη Βουλγαρία η Χάποελ Τελ Αβίβ επικρατώντας με 76-69 της Ρεάλ Μαδρίτης και μειώνοντας σε 2-1 τη μεταξύ τους σειρά για τα Play Offs της Euroleague. Πρωταγωνιστής ο Ελάιτζα Μπράιαντ με την πρώτη καλή του εμφάνιση στη σειρά, ενώ στιγμές πριν το τζάμπολ βραβεύτηκε για την τρομερή σεζόν που διένυσε, κερδίζοντας μια θέση στην καλύτερη πεντάδα της Euroleague.

Ο Αμερικανός τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους (7/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. κρατώντας ζωντανή την ομάδα του και δίνοντας ελπίδες για την απόλυτη ανατροπή και την συμμετοχή στο F4 της Αθήνας. Οι Κρις Τζόουνς και Βασίλιε Μίσιτς ηγήθηκαν επιθετικά, με τον πρώην γκαρντ της Βαλένθια να σημειώνει 19 πόντους και τον Σέρβο να προσθέτει 13.

Από πλευράς Μαδριλένων, ο Τρέι Λάιλς πέτυχε 14 πόντους και ο Αλεχάντρο Ντεκ 11, με τον Μάριο Χεζόνια να βρίσκεται σε τραγική βραδιά με 3/12 σουτ εντός πεδίας. Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ανησύχησε τον πάγκο της Ρεάλ, αποχωρώντας από το παρκέ κουτσαίνοντας, επέστρεψε όμως στο τέλος της τέταρτης περιόδου και όλα δείχνουν πως θα συμμετέχει κανονικά στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς/

Η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο για ακόμη ένα παιχνίδι ξεκίνησε δυναμικά, ούσα άνετα μπροστά στο σκορ, έχασε όμως τον Γκαρούμπα στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου και αποπροσανατολίστηκε. Με σερί 11-0 η Χάποελ όχι βρέθηκε μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά στο παιχνίδι, αλλά ο Χεζόνια με καλάθι στην τελευταία κατοχή του ημιχρόνου, έβαλε την ομάδα του ξανά μπροστά στο σκορ. Το ημίχρονο τελείωσε 34-36 με τους Μαδριλένους να αγωνίζονται πλέον με μόλις ένα σέντερ, έχοντας χάσει και τον Ταβάρες από το πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Ιτούδη συνέχισε να κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ, κάνοντας ακόμη ένα μεγάλο σερί (16-0) και ξεφεύγοντας στο σκορ με 52-40. Οι Φελίζ και Λάιλς κράτησαν τη Ρεάλ με ατομικές και προσπάθειες, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ περιόδου, 55-46. Τα πράγματα άλλαξαν στην τέταρτη περίοδο, καθώς οι Ισπανοί κατάφεραν να μειώσουν στον έναν (59-58), πέντε λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Μετά από τάιμ άουτ του Ιτούδη, η Χάποελ έκανε ένα γρήγορο 6-0 (65-58) και ο Σκαριόλο έφερε ξανά τον Γκαρούμπα στο παρκέ, με τρία λεπτά να απομένουν. Ο σταρ των Ισραηλινών ήταν αυτός που έφερε την ομάδα του πιο κοντά από ποτέ στην πρώτη τους νίκη στα Play Off της Euroleague, με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο για το 68-61. Τελικό σκορ το 76-69 μετά από τέσσερα ζευγάρια βολών για την ομάδα του Ιτούδη και η σειρά συνεχίζεται.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-21, 34-36, 55-46, 76-69

ΧΑΠΟΕΛ (Ιτούδης): Μότλι 2, Τζόουνς 19 (3/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπλέικνι 7, Μπράιαντ 19 (7/10 δίποντα, 1/3 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τιμόρ, Έντουαρντς 5 (10 ριμπάουντ), Ράντολφ, Οντιάσε 1, Μίσιτς 13 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γουέινραϊτ 2, Οτούρου 8 (4/7 δίποντα)

ΡΕΑΛ (Σκαριόλο): Λάιλς 14 (2/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αμπάλντε 3, Καμπάτσο 10 (1/2 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 4 ασίστ), Οκέκε 3, Χεζόνια 7 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μαλεντόν 6 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντεκ 11 (2/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Γκαρούμπα 6 (2/2 δίποντα), Γιουλ, Φελίζ 7 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λεν 2 (5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ)