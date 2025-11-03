sports betsson
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Η «κατάρα» της Παρτιζάν στη φετινή Euroleague (pic)
Euroleague 03 Νοεμβρίου 2025 | 09:36

Η «κατάρα» της Παρτιζάν στη φετινή Euroleague (pic)

Η Παρτιζάν διατηρεί ένα αρνητικό σερί στη Euroleague, καθώς δεν έχει κερδίσει ποτέ στο επιμέρους σκορ της τρίτης περιόδου μετά από 8 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Δεν διανύει την καλύτερη περίοδο στη Euroleague η Παρτιζάν. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, και προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (7/11), βρίσκεται στη 17η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 3-5, που αποτελεί το δεύτερο χειρότερο στη λίγκα, ενώ παράλληλα αναζητεί την επιστροφή στις νίκες, μετά από 3 συνεχόμενες ήττες.

Παράλληλα, η ομάδα του Βελιγραδίου διατηρεί ένα αρνητικό σερί που αφορά την τρίτη περίοδο. Συγκεκριμένα, μετά από 8 παιχνίδια, η Παρτιζάν δεν έχει κερδίσει ποτέ το τρίτο δεκάλεπτο. Συνολικά έχει χάσει σε επιμέρους σκορ 7 φορές, ενώ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης οι δύο ομάδες σκόραραν τον ίδιο αριθμό πόντων.

Δεν είναι μόνο ότι έχουν χάσει 7 φορές το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά και η διαφορά στο σκορ είναι μεγάλη, κάτι που οδηγεί σε μεγάλη διαφοροποίηση του σκορ. Για παράδειγμα, στην τρίτη αγωνιστική απέναντι στην Εφές, η σερβική ομάδα βρισκόταν μπροστά στο ημίχρονο με 12 πόντους (55-43), ωστόσο η Εφές κέρδισε το τρίτο δεκάλεπτο με 10 πόντους (16-26), κάτι που μείωσε τη διαφορά στους 2. Εν τέλει η Παρτιζάν κέρδισε το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έκανε το έργο της πολύ πιο δύσκολο, αφήνοντας την τουρκική ομάδα να πλησιάσει στο σκορ.

Δείτε το απίθανο στατιστικό για την Παρτιζάν

Η μικρότερη διαφορά που έχει χάσει στο επιμέρους σκορ της τρίτης περιόδου είναι 5 πόντοι (Ντουμπάι, Μιλάνο), ενώ η μεγαλύτερη φτάνει τους 10 (Εφές, Μπαρτσελόνα).

Η Παρτιζάν αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (3/11) την Ντουμπάι για την Αδριατική Λίγκα και μετά θα στρέψει την προσοχή της στο παιχνίδι της Παρασκευής (7/11) απέναντι στον Ολυμπιακός στο ΣΕΦ για τη Euroleague, και θέλει να σπάσει το σερί τριών ηττών στη διοργάνωση και πιθανώς την «κατάρα» της τρίτης περιόδου. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν μία ισορροπία στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο, καθώς έχουν επικρατήσει σε 4 και έχουν ηττηθεί στα άλλα 4.

Economy
Πολυεθνικές: Το αίνιγμα του 2026 ταλαιπωρεί τους μάνατζερς

Πολυεθνικές: Το αίνιγμα του 2026 ταλαιπωρεί τους μάνατζερς

inWellness
inTown
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Μπάσκετ 31.10.25

Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…

Σύνταξη
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague 31.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)
Euroleague 31.10.25

Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, θύμισε στο κοινό την πρόβλεψη του Άλεκ Πίτερς για τη φετινή βαθμολογία της Ευρωλίγκας, λίγο πριν το ματς της ομάδας του στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό - Δείτε γιατί.

Σύνταξη
Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης
Φρούριο το χωριό 03.11.25

Σε στενό κύκλο η κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Να φύγουν από το χωριό την ώρα της τελετής ζητείται από τους συγγενείς της 56χρονης

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια Ηρακλείου λίγο πριν την τέλεση της κηδείας του 39χρονου - Παγωμένοι μετά το μακελειό οι κάτοικοι, ανησυχούν για την επόμενη μέρα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κατάθεση μάρτυρα καίει την ΕΥΠ για το predator: Αυτοί μου έστειλαν το μολυσμένο λογισμικό – Πώς με παγίδεψαν
Ελλάδα 03.11.25

Κατάθεση μάρτυρα καίει την ΕΥΠ για το predator: Αυτοί μου έστειλαν το μολυσμένο λογισμικό – Πώς με παγίδεψαν

Από την αρχή της εξέτασης της η μάρτυρας περίγραψε πως παγιδεύτηκε το τηλέφωνο της όταν έλαβε ένα μήνυμα που έλεγε ' Κοριτσάκι μου θυμάσαι" και είχε ένα link

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων
Τι της συμβαίνει; 03.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram εν μέσω δημόσιας διαμάχης σχετικά με τo νέο βιβλίο αποκαλύψεων του πρώην συζύγου της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισπανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες
Κόσμος 03.11.25

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βαλένθια μετά τη δημόσια κατακραυγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες

Ο Κάρλος Μαθόν, πρόεδρος της Βαλένθια της Ισπανίας, παραιτήθηκε μετά τις κατηγορίες για κακή διαχείριση των πλημμυρών του 2024 που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια – Αδελφός 56χρονης στο in: Είδα τη Βαγγελιώ πεσμένη στην άσφαλτο – Πρέπει πια να επικρατήσει η λογική

Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια περιέγραψε στο in, όλα όσα έζησε

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ

Ο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών για να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για το κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ θέση βασικού διεκδικεί ο Ισπανός εξτρέμ.

Σύνταξη
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αντιρρήσεις 03.11.25

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»
Ελλάδα 03.11.25

Συγκλονίζει μαρτυρία γυναίκας στο in από τα Βορίζια: «Άκουσα φωνές, δεν υπολόγιζα ότι ήταν τραυματίας ή νεκρός»

Κάτοικος που άκουσε το περιστατικό στα Βορίζια μίλησε στο in και έκανε λόγο για πολλούς πυροβολισμούς στην περιοχή

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
