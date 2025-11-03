Η «κατάρα» της Παρτιζάν στη φετινή Euroleague (pic)

Δεν διανύει την καλύτερη περίοδο στη Euroleague η Παρτιζάν. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, και προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (7/11), βρίσκεται στη 17η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 3-5, που αποτελεί το δεύτερο χειρότερο στη λίγκα, ενώ παράλληλα αναζητεί την επιστροφή στις νίκες, μετά από 3 συνεχόμενες ήττες.

Παράλληλα, η ομάδα του Βελιγραδίου διατηρεί ένα αρνητικό σερί που αφορά την τρίτη περίοδο. Συγκεκριμένα, μετά από 8 παιχνίδια, η Παρτιζάν δεν έχει κερδίσει ποτέ το τρίτο δεκάλεπτο. Συνολικά έχει χάσει σε επιμέρους σκορ 7 φορές, ενώ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης οι δύο ομάδες σκόραραν τον ίδιο αριθμό πόντων.

Δεν είναι μόνο ότι έχουν χάσει 7 φορές το τρίτο δεκάλεπτο, αλλά και η διαφορά στο σκορ είναι μεγάλη, κάτι που οδηγεί σε μεγάλη διαφοροποίηση του σκορ. Για παράδειγμα, στην τρίτη αγωνιστική απέναντι στην Εφές, η σερβική ομάδα βρισκόταν μπροστά στο ημίχρονο με 12 πόντους (55-43), ωστόσο η Εφές κέρδισε το τρίτο δεκάλεπτο με 10 πόντους (16-26), κάτι που μείωσε τη διαφορά στους 2. Εν τέλει η Παρτιζάν κέρδισε το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έκανε το έργο της πολύ πιο δύσκολο, αφήνοντας την τουρκική ομάδα να πλησιάσει στο σκορ.

Δείτε το απίθανο στατιστικό για την Παρτιζάν

Η μικρότερη διαφορά που έχει χάσει στο επιμέρους σκορ της τρίτης περιόδου είναι 5 πόντοι (Ντουμπάι, Μιλάνο), ενώ η μεγαλύτερη φτάνει τους 10 (Εφές, Μπαρτσελόνα).

Η Παρτιζάν αντιμετωπίζει τη Δευτέρα (3/11) την Ντουμπάι για την Αδριατική Λίγκα και μετά θα στρέψει την προσοχή της στο παιχνίδι της Παρασκευής (7/11) απέναντι στον Ολυμπιακός στο ΣΕΦ για τη Euroleague, και θέλει να σπάσει το σερί τριών ηττών στη διοργάνωση και πιθανώς την «κατάρα» της τρίτης περιόδου. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν μία ισορροπία στο συγκεκριμένο δεκάλεπτο, καθώς έχουν επικρατήσει σε 4 και έχουν ηττηθεί στα άλλα 4.