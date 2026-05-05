Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης: Οι εντεκάδες της ρεβάνς (pics)
Οι επιλογές των Μικέλ Αρτέτα και Ντιέγκο Σιμεόνε για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης.
Γνωστές έγιναν οι εντεκάδες στη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης.
Τα πάντα είναι ανοιχτά μετά το 1-1 του πρώτου ματς, με Μικέλ Αρτέτα και Ντιέγκο Σιμεόνε να παρατάσσουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν για την πρόκριση στον τελικό.
Η εντεκάδα της Άρσεναλ: Ραγιά, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις Σκέλι, Τροσάρ, Έζε, Σακά, Γκιόκερες.
Στον πάγκο: Κέπα, Σέτφορντ, Ικναπιέ, Μοσκέρα, Έντεγκααρντ, Ζεσούς, Νόργκααρντ, Μαρτινέλι, Θουμπιμένδι, Ντάουμαν, Χάβερτς, Μαντουέκε
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️
Semi-final ready – COME ON YOU GUNNERS!
— Arsenal (@Arsenal) May 5, 2026
Η εντεκάδα της Ατλέτικο: Όμπλακ, Λε Νορμάν, Πουμπίγ, Χάντσκο, Γιορέντε, Ρουτζέρι, Κόκε, Σιμεόνε, Λούκμαν, Γκριεζμάν, Άλβαρες
Στον πάγκο: Μούσο, Χιμένες, Μεντόθα, Καρδόσο, Σέρλοθ, Μπαένα, Αλμάδα, Λενγκλέ, Μολίνα, Βάργκας, Μπονιάρ, Ντίαθ.
XI ❤️🤍 pic.twitter.com/wWwpYTbhKM
— Atlético de Madrid (@Atleti) May 5, 2026
