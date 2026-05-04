Νέος δημοτικός παιδικός σταθμός δημιουργήθηκε στην Καλλιθέα
Αυξάνεται η δυναμικότητα των εκπαιδευτικών δομών του Δήμου Καλλιθέας.
Πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός λειτουργίας του νέου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλλιθέας (Σαπφούς 127), προσφέροντας πολύτιμες θέσεις φιλοξενίας σε παιδιά της πόλης και στηρίζοντας έμπρακτα τις οικογένειες.
Ο νέος σταθμός, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Καλλιθέας, αποτελεί μία σύγχρονη δομή παιδικής αγωγής, πλήρως στελεχωμένη και οργανωμένη με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, ενισχύοντας ουσιαστικά το δίκτυο των δημοτικών παιδικών σταθμών.
Στην τελετή παρευρέθηκαν:
Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης, η Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΔ και πρώην υφυπουργός Σοφία Βούλτεψη, ο αντιδήμαρχος Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιώργος Μαργωμένος, η αντιδήμαρχος Προστασίας Παιδικής Ηλικίας και Οικογένειας Αθηνά Εξάρχου, η Δημοτική Σύμβουλος Έλενα Αυγερινού, εκ μέρους του Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών ΠΑ.ΣΟ.Κ Παύλου Χρηστίδη παρευρέθει ο υπεύθυνος του πολιτικού του γραφείου Τάσος Καλαφάτης, η Δ/τρία Παιδικής Αγωγής Αθανασία Σκουρτανιώτη και οι Τμηματάρχες Παιδικής Αγωγής Αναστασία Μαζίνη και Μαίρη Μάνη.
Ο Δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης δήλωσε:
«Για την Δημοτική Αρχή, η ενίσχυση των παιδικών σταθμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τον Δήμο μας.
Ο νέος σταθμός δεν είναι απλώς μια νέα δομή, αλλά μια ουσιαστική απάντηση στις ανάγκες των οικογενειών της Καλλιθέας.
Συνεχίζουμε με σχέδιο και υπευθυνότητα, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές και ποιοτικές υπηρεσίες, ώστε κανένα παιδί να μη στερείται τη φροντίδα και το περιβάλλον που αξίζει.»
